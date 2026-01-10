Στην επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν στη χερσαία ζώνη λιμένος εστιάζει με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό που κάνει για τη νέα χρονιά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Αγαπητός.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, με την έναρξη του νέου έτους, ο κ. Αγαπητός δήλωσε ότι «η προσπάθεια που καταβάλει η Δημοτική Αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της και μέχρι σήμερα είναι συνεχής, προκειμένου να επιλύσουμε μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου χρόνια προβλήματα, για το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων που υφίστανται στο Δήμο μας».

Αναφερόμενος στους στρατηγικούς στόχους του Λιμενικού Ταμείου για την επόμενη περίοδο, ανέφερε ότι κατ’ αρχήν, εντός του έτους, θα έχει προχωρήσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η διαδικασία μέσω της οποίας οι λιμένες Ελούντας, Σισίου, Μιλάτου και Πλάκας θα περιέλθουν στην διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες μελέτες που απαιτούνται, θα προχωρήσει η άμεση παρέμβαση του Λιμενικού Ταμείου σε αυτούς τους λιμένες, με σκοπό την αποκατάσταση φθορών και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών τους, είπε ο κ. Αγαπητός.

Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, έχει δρομολογηθεί η συνολική μελέτη ανάπλασης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Αγ. Νικολάου που αποσκοπεί σε μια ολιστική παρέμβαση, στο σύνολο των χώρων που συμπεριλαμβάνονται στα όριά της.

Βασικό και μείζον ζήτημα που εκκρεμεί είναι η επίλυση, επιτέλους, του χρονίζοντος προβλήματος των αυθαίρετων κατασκευών. Όπως είναι γνωστό, με νόμο έχει δοθεί μέχρι τέλους του 2026 παράταση για την διατήρησή τους, αλλά σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση, τόνισε ο κ. Αγαπητός.

Στόχος, πάντως, είναι να διαμορφωθεί ένα πρότυπο μοντέλο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με επίκεντρο τον πολίτη, την επιχειρηματικότητα και τη λιμενική δραστηριότητα, είπε ο κ. Αγαπητός.

Στη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένος προβλέπονται παρεμβάσεις και αναπλάσεις με νέες κατασκευές που ενσωματώνουν βιοκλιματικά στοιχεία, ενοποίηση της περιπατητικής διαδρομής κτλ., όπως εξάλλου έχουν κατ’ αρχήν μελετηθεί και παρουσιαστεί ειδικά για την βόρεια πλευρά της λίμνης. Δεν είναι όμως βέβαιο, αν θα καταστεί εφικτό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η παρέμβαση στο χώρο αυτό και φέτος, πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου…

Κλείνοντας την αναφορά του στο σχεδιασμό που υπάρχει, ο Πρόεδρος του Δ. Λιμενικού Ταμείου δήλωσε:

«Οφείλω να επισημάνω τον στρατηγικό συντονισμό και την αμέριστη συμπαράσταση που έχουμε από το Δήμαρχο μας Μανώλη Μενεγάκη που βρίσκεται καθημερινά δίπλα μας στη προσπάθεια αυτή και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τη στήριξη του.

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω και το προσωπικό του φορέα μας και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που χάρις αυτούς έχουμε εκκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης του οράματος της δημοτικής αρχής για ένα νέο παραλιακό μέτωπο στο τόπο μας.

Εύχομαι υγεία και ευημερία σε όλους τους συμπολίτες μας και το νέο έτος να φέρει ευτυχία σε όλους», κατέληξε ο κ. Αγαπητός.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ