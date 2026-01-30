Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στο ξενοδοχείο Ibis Styles στο Ηράκλειο, με ταυτόχρονη διαδικτυακή σύνδεση μέσω Zoom, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των μελών από όλη την Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Σφακιανάκης παρουσίασε τον διοικητικό απολογισμό, ο οποίος αποτύπωσε ένα πλούσιο έργο, γεμάτο δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση του τουρισμού ενώ ο Ταμίας κ. Μανόλης Καλαϊτζάκης ανέπτυξε τον οικονομικό απολογισμό για το έτος 2025. Και οι δύο απολογισμοί υπερψηφίστηκαν από το σώμα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επικυροποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου, η οποία επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα.

Πριν από τη Γενική Συνέλευση, είχε προηγηθεί η μηνιαία ολομέλεια του Συλλόγου, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες.

Ο κ. Ευάγγελος Γρηγοράκης παρουσίασε την εταιρεία Gemma A.E., η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο γεωργικών εφοδίων και καινοτόμων προϊόντων, αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό θέμα πρόληψης και καταπολέμησης των εντόμων όπως το Ασιατικό κουνούπι τίγρης που θεωρείται ως το πιο χωροκατακτητικό είδος κουνουπιού παγκοσμίως με μεγάλη υγειονομική σημασία και έχει πλέον εγκατασταθεί και στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο κ. Ευγένειος Πετούμενος παρουσίασε την εταιρεία Wallbid, εταιρεία τεχνολογίας και ασφάλισης, αναλύοντας την ασφάλιση ακύρωσης κράτησης ως ένα στρατηγικό εργαλείο τιμολόγησης για τα ξενοδοχεία.

Ο Αντιπρόεδρος Β΄ κ. Μανούσος Ψαρουδάκης, επικεφαλής της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, παρουσίασε το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής σεμινάρια:

Resilient Leadership in Hospitality: Stress Management with NLP Tools

Εισαγωγή στην ανθεκτικότητα και στη διαχείριση στρες στο εργασιακό περιβάλλον με πρακτικά εργαλεία Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

Εισαγωγή στην ανθεκτικότητα και στη διαχείριση στρες στο εργασιακό περιβάλλον με πρακτικά εργαλεία Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Διοίκηση Ανθρώπων στα Ξενοδοχεία – Πρακτικές δεξιότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εποχή της AI και της Generation Z

Παροχή εργαλείων επικοινωνίας, συνεργασίας, στοχοθεσίας, διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ομαδικότητας.

Παράλληλα, διοργανώνεται σεμινάριο, προσφορά του Συλλόγου προς τα στελέχη των ξενοδοχείων, με θέμα:

• Train the Trainer – Η τέχνη του mentoring

Το σεμινάριο εστιάζει στο mentoring, στην ανάπτυξη ταλέντων, στην ενδυνάμωση ομάδων και στη δημιουργία κουλτούρας μάθησης και διαδοχής ρόλων.

Επιπλέον, ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, συνδιοργανώνει τρία εξειδικευμένα σεμινάρια, ενισχύοντας τη συνέργεια και τη συλλογική προσπάθεια του κλάδου:

Ενίσχυση εταιρικής κουλτούρας: Δημιουργώντας ένα περιβάλλον εξέλιξης και αριστείας

Το σεμινάριο περιλαμβάνει χαρτογράφηση της υφιστάμενης κουλτούρας, εντοπισμό «σιωπηλών εμποδίων», καθορισμό κοινών αξιών και μετατροπή τοξικών μοτίβων σε πρακτικές ενδυνάμωσης, καθώς και ενσωμάτωση τεχνολογικών και leadership εργαλείων.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει χαρτογράφηση της υφιστάμενης κουλτούρας, εντοπισμό «σιωπηλών εμποδίων», καθορισμό κοινών αξιών και μετατροπή τοξικών μοτίβων σε πρακτικές ενδυνάμωσης, καθώς και ενσωμάτωση τεχνολογικών και leadership εργαλείων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη διοίκηση των ξενοδοχείων – Εφαρμοσμένες πρακτικές και εργαλεία AI

Εξειδικευμένο σεμινάριο για διευθυντές ξενοδοχείων, με έμφαση στη βελτίωση παραγωγικότητας, χρόνων και αποδοτικότητας μέσω πρακτικής εφαρμογής εργαλείων AI.

Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στις επιχειρήσεις φιλοξενίας σε συνδυασμό με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης – EU AI Act (ΕΕ 2024/1689).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις θερμές ευχαριστίες του Προέδρου του Συλλόγου προς τον Διευθυντή του ξενοδοχείου κ. Μανόλη Τσουρδαλάκη και το προσωπικό του Ibis Styles Ηρακλείου για την άψογη φιλοξενία.