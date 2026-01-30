Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου, ευχαριστεί θερμά:
– Τη μεταφορική εταιρεία του κυρίου Μυλωνάκη Κωνσταντίνου για τη μεταφορά παιχνιδιών από το σχολείο μας, στα παιδικά χωριά SOS, στο πλαίσιο δράσης εκπόνησης ενότητας του «ενεργού πολίτη» και των εργαστηρίων δεξιοτήτων.
– Το αρτοποιείο του κυρίου Βάρδα Εμμανουήλ για την προσφορά βασιλόπιτας ανά τμήμα μαθητών.
– Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας που φρόντισε για τις βασιλόπιτες, τα δώρα και την αρτοκλασία για την ημέρα των «Τριών Ιεραρχών».