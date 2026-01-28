Θερμά συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο Ταμπακάκη, για την ομόφωνη και επάξια εκλογή του στον Μητροπολιτικό Θρόνο.

Η μέχρι σήμερα διακονία του και η ουσιαστική προσφορά του στη Μητρόπολη Πετρας και Χερρονησου, έχουν αφήσει ένα σαφές αποτύπωμα ποιμαντικού, κοινωνικού και ανθρώπινου έργου, το οποίο αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τη νέα του αποστολή.

Σε μια περίοδο με αυξημένες κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες, ο ρόλος του Ποιμενάρχη είναι καθοριστικός όχι μόνο σε εκκλησιαστικό επίπεδο, αλλά και στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της φροντίδας των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη και φωτισμό στο πολυσήμαντο έργο που αναλαμβάνει, με καρποφόρα διακονία προς όφελος της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»

Χάρης Αλεξάκης