Για 12η φορά ο Άγιος Νικόλαος Γ.Σ. διοργανώνει σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αγίου Νικολαου, το Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου.

Οι αγώνες θεσμός πλέον, είναι μια αθλητική, εναλλακτική, πολυεκδηλωση, με περισσότερους από 1500 συμμετέχοντες από το σύνολο των σωματείων της Κρήτης! Θα είναι μια γιορτή του στίβου!

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην παραλία της Κιτροπλατειας το μήκος άνευ φοράς και η σφυροβολία, περιμετρικά του λιμανιού οι αγώνες δρόμου και μπροστά από τα «Αστέρια» οι σκυταλοδρομιες. Τα 5000μ & τα 10.000μ θα γίνουν στη γνωστη διαδρομή που γίνονται κάθε χρονιά.

Όλοι οι δρόμοι για τους αθλητές στίβου της Κρήτης στις 14 Δεκεμβρίου οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο!