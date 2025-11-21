Το Λύκειο των Ελληνίδων Αγ. Νικολάου καλεί τα μέλη του, τις φίλες και φίλους το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Κ. Σφακιανάκη 9 (κοντά στον ΟΤΕ), στην καθιερωμένη φθινοπωρινή γιορτή.