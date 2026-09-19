Το χαρακτηριστικό «zzz» του κουνουπιού δεν είναι φωνή. Είναι ο ήχος που δημιουργείται από το εξαιρετικά γρήγορο χτύπημα των φτερών του.

Αυτό μας ενημερώνει ο βιολόγος (ΜΦΙΚ) Καλούστ Παραγκαμιάν και εξηγεί ότι αυτό το ενεργοβόρο πέταγμα έχει και… ερωτική χρησιμότητα! Πρόσφατη δημοσίευση ερευνητών του Wageningen University αποκαλύπτει ότι τα κουνούπια πετούν εξαιρετικά ανορθόδοξα, αψηφώντας κανόνες αεροδυναμικής για αποτελεσματική πτήση. Φτεροκοπούν σε υπερβολικά υψηλή συχνότητα, σπαταλώντας έως και 3 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με άλλα έντομα.

Γιατί τέτοια σπατάλη; Είναι ερωτικό κάλεσμα! Τα αρσενικά εντοπίζουν τα θηλυκά μέσα στο σμήνος, ακούγοντας τον ήχο των φτερών τους. Οι υψηλές συχνότητες δημιουργούν αρμονικές που βοηθούν τα ζευγάρια να «συντονιστούν» μεταξύ τους. Το ενεργοβόρο αυτό πέταγμα αποδεικνύει στα θηλυκά ποιο αρσενικό είναι το πιο δυνατό. Την επόμενη λοιπόν φορά που ένα κουνούπι θα σας χαλάσει τον ύπνο, να ξέρετε ότι απλά ψάχνει για το ταίρι του.

ΛΕΩΝ.Κ.