Η μεγάλη επιστροφή, από τις… σαγιονάρες στα… τετράδια, από τις παραλίες στις αίθουσες διδασκαλίας και από την ανέμελη καθημερινότητα στη ρουτίνα των σχολικών υποχρεώσεων. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της μετάβασης και έχει έναν ιδιαίτερο… ήχο. Δεν είναι μόνο το πρώτο κουδούνι που χτυπάει στις αυλές των σχολείων, αλλά και το ξυπνητήρι που αρχίζει να χτυπά ξανά αλύπητα κάθε πρωί. Για τα παιδιά και για τους γονείς, αυτή η αλλαγή μοιάζει με μικρή «προσγείωση», όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εξελικτική και σχολική ψυχολόγος δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη κι όπως κάθε προσγείωση, χρειάζεται σωστή προετοιμασία για να είναι ομαλή.

«Η επιστροφή στο σχολείο απαιτεί μια τριπλή προετοιμασία, πρακτική, ψυχολογική και συναισθηματική», σημειώνει η δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη και αυτό όπως διευκρινίζει, «γιατί το άγχος του παιδιού συχνά ξεκινά από τον καθρέφτη των μεγάλων. Αν οι γονείς αντιμετωπίσουν το άνοιγμα των σχολείων με θετική διάθεση, τα παιδιά τους θα νιώσουν ασφάλεια και σιγουριά».

Μικροί μαθητές μεγάλες αλλαγές

Για τα παιδιά του δημοτικού, οι αλλαγές στη ρουτίνα είναι το πιο δύσκολο «μάθημα» του Σεπτεμβρίου όπως εξηγεί η εξελικτική και σχολική ψυχολόγος. «Ο ύπνος πρέπει να ξαναμπεί σε πρόγραμμα, τα γεύματα να σταθεροποιηθούν και η τσάντα να πάψει να στέκει άδεια στη γωνία. Μια έξυπνη ιδέα είναι να ψωνίσετε μαζί σχολικά είδη, δίνετε στο παιδί την αίσθηση συμμετοχής και ταυτόχρονα χτίζετε μια γέφυρα χαράς προς το σχολείο», και τονίζει πως, «η συζήτηση είναι επίσης κρίσιμη. Μιλήστε για τις ανησυχίες του, θυμίστε του τα αγαπημένα πρόσωπα που θα ξαναδεί και τονίστε τα θετικά της νέας χρονιάς. Και μην ξεχνάτε: η οθόνη δεν είναι το καλύτερο βραδινό «παραμύθι». Κλείστε τις συσκευές τουλάχιστον μια ώρα πριν τον ύπνο και προτιμήστε ήρεμες οικογενειακές στιγμές.

Οι έφηβοι και η ανεξαρτησία που δεν ξέρει ρολόι

«Οι έφηβοι ζουν τη δική τους “επιστροφή”. Διεκδικούν ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα έχουν ανάγκη από στήριξη και καθοδήγηση. Εκεί οι γονείς χρειάζεται να ισορροπήσουν. Δώστε χώρο για συζήτηση χωρίς κηρύγματα, ενθαρρύνετε την αυτοοργάνωση και τους ρεαλιστικούς στόχους. Η διαχείριση του χρόνου ανάμεσα σε διάβασμα, δραστηριότητες, φίλους και ατελείωτα scroll στο κινητό, είναι το στοίχημα της εφηβείας. Μοιραστείτε μαζί τους την ευθύνη για τον οικογενειακό προγραμματισμό, δείξτε εμπιστοσύνη και κυρίως, θυμηθείτε πως η ανεξαρτησία δεν χτίζεται με απαγορεύσεις αλλά με διάλογο», επισημαίνει η δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη.

Όταν υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες

Όπως διευκρινίζει, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή ιδιαίτερες ανάγκες, η προετοιμασία δεν είναι «πολυτέλεια», αλλά αναγκαιότητα. Οι γονείς καλό είναι να επικοινωνούν με το σχολείο πριν από την έναρξη, ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τι χρειάζεται το παιδί. Μια επίσκεψη στον χώρο, μαζί με το παιδί, βοηθά να μειωθεί το άγχος της πρώτης μέρας.

Το σχολείο ως δεύτερο σπίτι

Το σχολείο δεν είναι απλώς ένας τόπος μάθησης, είναι ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά υπογραμμίζει η εξελικτική και σχολική ψυχολόγος δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη, όπως κάθε σπίτι, χρειάζεται να είναι ασφαλές, ζεστό και υποστηρικτικό. Εκεί συναντιούνται οι προσπάθειες γονιών και εκπαιδευτικών, για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου το παιδί όχι μόνο μαθαίνει, αλλά και μεγαλώνει με σιγουριά. Ο Σεπτέμβρης, λοιπόν, δεν είναι το τέλος του καλοκαιριού· είναι η αρχή μιας νέας διαδρομής. Αν τον υποδεχθούμε με χαμόγελο και οργάνωση, τότε τα παιδιά και οι γονείς θα ανακαλύψουν ότι η «μεγάλη επιστροφή» μπορεί να είναι η πιο όμορφη αρχή.