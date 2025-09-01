Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της προσπάθειας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες και στοχεύοντας σε μια πιο έξυπνη, πράσινη και βιώσιμη πόλη για όλους, έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία μιας εξ ολοκλήρου νέας εφαρμογής για τα δρομολόγια της Αστικής Συγκοινωνίας και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ωρών άφιξης των λεωφορείων.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου, το οποίο όχι μόνο ανέπτυξε την εφαρμογή λογισμικού αλλά σχεδίασε και κατασκεύασε το πρωτοποριακό σύστημα τηλεματικής (GPS tracking) που υποστηρίζει τη λειτουργία της.

Με το σύστημα αυτό, οι χρήστες της αστικής συγκοινωνίας έχουν πλέον τη δυνατότητα:

Να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την πραγματική θέση των λεωφορείων,

Να ενημερώνονται άμεσα για την αναμενόμενη ώρα άφιξης σε κάθε στάση (σκανάροντας το QR code),

Να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση.

Όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μέσα από τον ιστότοπο www.agncitybus.gr, μέσω κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.