Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2026, συμμετείχε στη διεθνή τουριστική έκθεση «The Holiday World Show», που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο από 23 έως 25 Ιανουαρίου 2026.

Η «The Holiday World Show» αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική έκθεση της Ιρλανδίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού. Η εν λόγω έκθεση συμβάλλει στην ενίσχυση της άμεσης διασύνδεσης με το ταξιδιωτικό κοινό.

Η ιρλανδική αγορά καταγράφει θετική δυναμική για την Κρήτη, με αυξημένη ζήτηση τόσο για την καλοκαιρινή περίοδο όσο και για ταξίδια εκτός υψηλής περιόδου. Οι Ιρλανδοί ταξιδιώτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στοιχεία που ευθυγραμμίζονται με τον στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο της Κρήτης προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες της έκθεσης, που ενημερώθηκαν αναλυτικά για το πλούσιο και ποικιλόμορφο τουριστικό προϊόν του νησιού, καθώς και για τις αυθεντικές εμπειρίες που αυτό προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε, επίσης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Δουβλίνο, κ. Γεώργιος Στυλιανόπουλος.

Η συμμετοχή στη «The Holiday World Show 2026» εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση των τουριστικών ροών σε περισσότερες περιοχές του νησιού.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη και η υπάλληλος του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Μαρίνα Τσαπαρίδη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, δήλωσε: «Η φετινή συμμετοχή μας στην διεθνή έκθεση του Δουβλίνου, έρχεται σε συνέχεια της παρουσίας μας, τα προηγούμενα έτη για να καθιερώσει την Κρήτη στην Ιρλανδική αγορά. Η παρουσίαση δε της Κρήτης στην ταξιδιωτική εκπομπή The High Road/The Low Road, όπου δυο celebrities κάνουν παράλληλα πολυτελείς διακοπές ο ένας κι εναλλακτικές ο άλλος έγινε δεκτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από το Ιρλανδικό κοινό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει φέτος τις επισκέψεις των Ιρλανδών στην Κρήτη, Παντού».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας ανέφερε: «Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με απόλυτη επιτυχία την παρουσία της στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Π.Ε. Λασιθίου είχε την ευθύνη της Διεθνούς Έκθεσης του Δουβλίνου, όπου ήρθαμε σε επαφή με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Οι Ιρλανδοί είναι ένας ευχάριστος λαός, αγαπούν την Κρήτη και το ενδιαφέρον τους για διακοπές το 2026 στο νησί μας είναι πολύ μεγάλο».