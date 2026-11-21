Η ΕΛΜΕ Λασιθίου εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 — Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, μόνιμους και αναπληρωτές, να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και στις απεργιακές συγκεντρώσεις στον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα.

Η ακρίβεια και το κόστος της στέγασης πιέζουν καθημερινά το εισόδημά μας, ενώ η υποστελέχωση και η ανεπαρκής χρηματοδότηση δυσκολεύουν τη λειτουργία των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών. Μαζί με τους εργαζόμενους σε όλο το Δημόσιο, διεκδικούμε αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία και ουσιαστική στήριξη της δημόσιας Παιδείας.

Διεκδικούμε

· Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που να αναπληρώνουν την απώλεια αγοραστικής δύναμης, άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και αποκατάσταση του μισθολογικού κλιμακίου (Μ.Κ.) της περιόδου 2025–2026.

· Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αναγνώριση ολόκληρης της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα και προσμέτρηση της διετίας 2016–2017 στη μισθολογική εξέλιξη, με απόδοση του αντίστοιχου κλιμακίου.

· Υψηλότερο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και διεύρυνση των δικαιούχων του. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με επιπλέον 3.000 ευρώ ανά παιδί.

· Μαζικές μόνιμες προσλήψεις, κατά προτεραιότητα στην Υγεία, την Παιδεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την ασφάλιση. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία και Υγεία.

· Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, καθώς και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας.

· Ανώτατο όριο στα ενοίκια και καθολική απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

· Προστασία της μονιμότητας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης. Κατάργηση των εργασιακών νόμων 4808/2021 και 5053/2023 και των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας.

· Κατάργηση των αυταρχικών και τιμωρητικών ρυθμίσεων του νέου πειθαρχικού δικαίου και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου απεργούμε και δίνουμε μαζικά το «παρών» στις συγκεντρώσεις.

Άγιος Νικόλαος- Ιεράπετρα 11:00 στην κεντρική πλατεία.

Σημείωση: στη Σητεία λόγω της εορτής της πολιούχου Αγίας Αικατερίνης δεν θα γίνει Απεργιακή Συγκέντρωση