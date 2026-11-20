Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 θα διεξαχθούν οι εκλογές του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησής του και συγκεκριμένα:

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

μελών των Διοικουσών Επιτροπών και

αντιπροσώπων Γενικής Συνέλευσης

Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Για το παράρτημα Κρήτης τα εκλογικά τμήματα είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τέρμα Θεμιστοκλέους Κατσαμπάς ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΑΑΚ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΑΑΚ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Παπανικολάου 3,Καλλιθέα (απέναντι από τον Αγ.Γεώργιο) Ρέθυμνο ΧΑΝΙΩΝ ΔΑΑΚ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ Αγυιά Χανίων

Τα ψηφοδέλτια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του παραρτήματος και της ΚΥ

geoteepk.gr και geotee.gr

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και ομότιμα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, έχουν δηλαδή εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2025.

Σε μια περίοδο με αυξημένες προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια των τροφίμων και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, η ισχυρή εκπροσώπηση των γεωτεχνικών επιστημόνων (Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων και Ιχθυολόγων) είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Η μαζική συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία αποτελεί τη βάση για ένα ισχυρό, παρεμβατικό και σύγχρονο Επιμελητήριο, ικανό να υπερασπιστεί τον επιστημονικό και θεσμικό του ρόλο.

Εκ μέρους της ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης

Η Πρόεδρος

Δρ Άννα Δασκαλάκη