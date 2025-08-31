Σεβασμός στους δημόσιους χώρους! Μια φράση μικρή που κρύβει από πίσω της ουσιαστικά μηνύματα. Από τη μια μέρα στην άλλη η εικόνα ενός δημόσιου χώρου μπορεί να αλλάξει σημαντικά όχι λόγω της φυσικής φθοράς, αλλά λόγω ασυνείδητων πράξεων.

Πρόσφατα στην περιοχή του Σταυρού, πίσω από το σούπερ μάρκετ Α-Β παρουσιάστηκε για άλλη μια φορά ένα απογοητευτικό φαινόμενο. Ένας χώρος που πρόσφατα κιόλας είχε βαφτεί και τον είχαν περιποιηθεί, γέμισε μέσα σε λίγες ώρες με γκράφιτι -καταστρέφοντας όποια προσπάθεια καλλωπισμού του.

Δυστυχώς όμως δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Παρόμοια εικόνα μπορούμε να συναντήσουμε και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Το skatepark για παράδειγμα, που φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά καθημερινά έχει και αυτό πολλά γκράφιτι.

Πριν από λίγο καιρό, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας είχε αναρτήσει φωτογραφία στην οποία φαινόταν ξεκάθαρα άλλο ένα περιστατικό βανδαλισμού του δημόσιου χώρου, αυτή την φορά στο πεζουλάκι που βρίσκεται στο θεατράκι της λίμνης. Εκεί κάποιοι έγραψαν συνθήματα. Ευτυχώς αυτό άμεσα αποκαταστάθηκε.

Δεν είναι τέχνη

Φυσικά και ο καθένας στον δικό του προσωπικό χώρο μπορεί να εκφράζεται και να τον δημιουργεί όπως ο ίδιος επιθυμεί. Όμως πρέπει να σταματήσει η αυθαίρετη συμπεριφορά ορισμένων που αψηφώντας το γεγονός ότι πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο κάποιου άλλου συμπολίτη, επιλέγουν να τον καταπατούν και να τον «ζωγραφίζουν» αυθαίρετα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για βανδαλισμό και είναι κρίμα να βλέπουμε τους δημόσιους χώρους μας να καταλήγουν έτσι. Θεωρούμε σημαντικό, εφ’ όσον υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που θέλουν να εκφραστούν, να μπορούν να το κάνουν με οργανωμένες και συλλογικές ενέργειες, φυσικά μετά από συνεννόηση.

Το παράδειγμα του Κρούστα

Η πόλη έχει ανάγκη το χρώμα, τους δημιουργικούς ανθρώπους και σίγουρα κάτι που να αναδεικνύει την περιοχή μας και να αναβαθμίζει την εικόνα της. Πόσο μας άρεσαν οι ζωγραφιές που έγιναν στο χωριό του Κρούστα τόσο σε ορισμένους τοίχους, όσο και σε τενεκέδες λαδιού, που χρησιμοποιούνται σαν γλάστρες, ήταν πραγματικά έργα τέχνης! Πολλοί ήταν εκείνοι που άδραξαν την ευκαιρία όταν ενημερώθηκαν γι’ αυτό, να επισκεφτούν το χωριό, να περιηγηθούν στα στενά για να θαυμάσουν τις ζωγραφιές και να τις φωτογραφίσουν. Θα μπορούσαν όσοι ενδιαφέρονται, σε συνεννόηση με την δημοτική αρχή και τους αρμόδιους, να αξιοποιήσουν κάποιους χώρους που έχουν ανάγκη από αναβάθμιση και ανανέωση, δίνοντας ζωή σε ξεχασμένες γωνιές και άδεια κτίρια. Έτσι το ταλέντο αυτών που ζωγραφίζουν αυθαίρετα σχέδια ή όσων έχουν την ανάγκη της προσφοράς και της δημιουργίας να διοχετευτεί σε κάτι δημιουργικό και ωφέλιμο για το σύνολο της κοινότητας προσφέροντας στην πόλη μοναδική αισθητική και χαρακτήρα.

Η μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης

Κανείς δεν είναι αρνητικός με την τέχνη του δρόμου, αρκεί όμως να γίνεται οργανωμένα και με σεβασμό. Τότε μπορεί να μετατρέψει μια βαρετή επιφάνεια σε ένα έργο που εμπνέει, ομορφαίνει την καθημερινότητα και δημιουργεί μια πόλη πιο ζωντανή και ελκυστική, σεβόμενη τον χαρακτήρα της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η φροντίδα των χώρων μέσα στην πόλη είναι ευθύνη όλων μας, και μόνο μέσα από το σεβασμό και τη συλλογική συνείδηση μπορούμε να τους διατηρήσουμε καθαρούς, ελκυστικούς και όμορφους.