Σε ιδιώτη εργολάβο ανατίθεται από την ερχόμενη χρονιά -για την επόμενη τριετία με προαίρεση μέχρι και το 2029- το μεγαλύτερο κομμάτι της αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την αποκομιδή των οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων από τους πράσινους κάδους, των ανακυκλώσιμων από τους μπλε κάδους και των ογκωδών απορριμμάτων από την τουριστική ζώνη ολόκληρου του Δήμου και τον αστικό ιστό της πόλεως του Αγίου Νικολάου.

Για την ανάθεση του έργου αυτού θα προκηρυχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός, με προϋπολογισμό 4.742.718 ευρώ (με ΦΠΑ) για τρία χρόνια. Για το 2026 διατίθεται 1.000.000 ευρώ, για το 2027 1.580.906 ευρώ, για το 2028 1.580.906 και, εάν ενεργοποιηθεί η προαίρεση επέκτασης της παροχής έργου, θα διατεθεί για το 2029, άλλο 1.000.000 ευρώ.

Οι περιοχές

Με βάση τη μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου, ως χώρος συμβατικής εργασίας ορίζονται η οικιστική περιοχή της πόλης του Αγίου Νικολάου, με τους οικισμούς Ξηρόκαμπο, Πίσσιδες, Κατσίκια, Ελληνικά, οι οικισμοί Ίστρον, Αρνικού και Πύργος του Καλού Χωριού, ο οικισμός Αμμουδάρα Κριτσάς, ο οικισμός Πλάκα Βρουχά, η Ελούντα με τους οικισμούς Σχίσμα, Κάτω Ελούντα, Επάνω Ελούντα, Κάτω Πίνες, Πάνω Πινές, Τσιφλίκι, Μαυρικιανό καθώς και η ευρύτερη οικιστική περιοχή αυτών και γενικά όλο το παραλιακό μέτωπο από το Ίστρον Καλού Χωριού έως την Πλάκα Βρούχα, καθώς και η ευρύτερη οικιστική περιοχή των οικισμών Σίσι και Μίλατος της Δ.Ε. Βραχασίου.

Η δημοτική αρχή αναγνωρίζει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων, που εκδηλώθηκαν με οξύτητα κατά την φετινή περίοδο από Απρίλιο ως Οκτώβριου και οφείλονται και στην έλλειψη προσωπικού, αλλά και κατάλληλου τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι προωθεί τη συγκεκριμένη επιλογή, αναθέτοντας στην ουσία το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σε ιδιώτη.

Αυξημένες ανάγκες

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι ο Δήμος μας παρουσιάζει έντονη επισκεψιμότητα, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες του έτους, κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Παράλληλα κάθε χρόνο ανεγείρονται και λειτουργούν νέες ξενοδοχειακές μονάδες με μεγάλο αριθμό κλινών. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η αύξηση, χρόνο με το χρόνο, των ποσοτήτων των απορριμμάτων που καλείται ο δήμος να διαχειριστεί, των αναγκών αποκομιδής και των αναγκών σε εξοπλισμό και προσωπικό. Γι’ αυτό και η ανάθεση σε εργολάβο της συγκεκριμένης εργασίας δεν περιορίστηκε στην τουριστική περίοδο, αλλά για όλο το χρόνο.

Προσωπικό και εξοπλισμός

Επεσήμανε το φαινόμενο της αδυναμίας εξασφάλισης προσωπικού για την υπηρεσία Καθαριότητας. Κατά την πρόσφατη προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για το 2025 δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για τις τρεις θέσεις Οδηγών, οι οποίες έμειναν ακάλυπτες καθώς δεν κατατέθηκε καμία αίτηση ενδιαφερομένου. Η ίδια εικόνα είχε παρατηρηθεί και κατά τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού ετών 2023 και 2024, οπότε και πάλι είχαν μείνει ακάλυπτες θέσεις οδηγών. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το ήδη υπάρχον μόνιμο προσωπικό (οδηγοί και εργάτες) του Δήμου είναι γερασμένο με αποτέλεσμα και η απόδοσή του να είναι περιορισμένη και να υπάρχουν συχνές αναρρωτικές άδειες.

Εξάλλου, ο στόλος των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου είναι πεπαλαιωμένος, άνω των 14 ετών (μόνο δύο οχήματα έχουν πρώτη κυκλοφορία το έτος 2023 και ένα το 2016), με αποτέλεσμα συχνές ζημιές, ακινητοποιήσεις, ελλιπή δρομολόγια και ανικανότητα κάλυψης των αναγκών.

Παράκτια ζώνη

Στην Κρήτη, είπε ο κ. Μπελούκας, δραστηριοποιούνται 3-4 ιδιωτικές εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών με τον δικό τους κατάλληλο εξοπλισμό και ήδη ορισμένοι δήμοι του νησιού έχουν καταφύγει στην ανάθεση των σχετικών εργασιών σε αυτές.

Η συζήτηση για την ανάθεση σε ιδιώτη της αποκομιδής στην παράκτια -τουριστική ζώνη του Δήμου είχε ξεκινήσει από πέρυσι, αλλά η αρμόδια Υπηρεσία δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη και προκήρυξη. Αναζητήθηκε το «μοντέλο» που ακολουθούν αλλού και θα ακολουθηθεί και στο δικό μας δήμο, με τις ανάλογες προσαρμογές, εξήγησε ο αντιδήμαρχος.

Ενδοχώρα

Όλα αυτά τα προβλήματα οδήγησαν στην πολιτική απόφαση για ανάθεση του μεγαλύτερου όγκου του συγκεκριμένου έργου σε ιδιώτη, είπε ο αντιδήμαρχος. Πρόσθεσε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας, με το μόνιμο και το εποχικό προσωπικό που θα επιχειρήσει να προσλάβει το επόμενο διάστημα, θα συνεχίσει την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων από τις Κοινότητες της «ενδοχώρας» του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή κατά τη χθεσινή συνεδρίαση έδωσε το πράσινο φως να προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ