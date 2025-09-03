Η επικέντρωση της προσοχής και ενασχόλησης με τη δρομολόγηση των διαδικασιών της επένδυσης που ετοιμάζει η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου με επιχορήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθυστέρησε λίγο τις διαδικασίες απομάκρυνσης των εγκαταλειμμένων σκαφών (δύο μεταλλικά και ένα ξύλινο) μέσα στη μαρίνα, παραδέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Αγίου Νικολάου Γιώργος Αστρουλάκης, απαντώντας στον κ. Γιώργο Πάγκαλο που έθεσε το ζήτημα.

Μέσα στο Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και αναμένει τελευταία ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο της ΔΑΕΑΝ ότι έχει ολοκληρώσει όλη την προβλεπόμενη γραφειοκρατική διαδικασία (ειδοποιήσεις, προθεσμίες κλπ.).

Το επόμενο βήμα θα αφορά την πρόσκληση σε εταιρείες, ώστε, μετά τον διαγωνισμό που θα γίνει, να αναλάβει εκείνη με την οικονομικότερη προσφορά το έργο της απομάκρυνσης. Θα γίνει κοπή των μεταλλικών σκαφών με μεγάλα μηχανήματα που διαθέτουν «ψαλίδια» με τα οποία θα κοπούν και θα απομακρυνθούν τα άχρηστα αυτά σκάφη από τη μαρίνα. Ήδη δύο εταιρείες έχουν εξετάσει τα υπό απομάκρυνση σκάφη, είπε ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ…

Όσον αφορά το «Dolgoruki» που έχει αγοράσει η ΔΑΕΑΝ για να ποντίσει στο Καταδυτικό Πάρκο, η εταιρεία σκοπεύει να το «ελαφρύνει» αφαιρώντας του το μηχανολογικό εξοπλισμό και να το ανελκύσει για να παραμείνει στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, μέχρι να πάρει την άδεια για το οδηγήσει προς βύθιση στο καθορισμένο σημείο. Με την ανέλκυση ελευθερώνεται πολύτιμος χώρος στη λεκάνη της μαρίνας για να δέσουν άλλα σκάφη, ενώ θα απαλλαχθεί και από το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης στην κλειστή λεκάνη του τουριστικού λιμένα…

