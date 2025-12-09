Φέτος, η Λίμνη Αγίου Νικολάου γεμίζει ακόμη περισσότερο φως, χαρά και γιορτινή μαγεία.

Δίπλα στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, τοποθετείται ένα παραμυθένιο καρουζέλ, έτοιμο να χαρίσει στιγμές χαμόγελου σε μικρούς και μεγάλους. Η κίνηση αυτή ενισχύει τον γιορτινό χαρακτήρα του κέντρου της πόλης και δημιουργεί ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για οικογένειες, παρέες και επισκέπτες.

Το καρουζέλ, φωτισμένο και στολισμένο με χριστουγεννιάτικες λεπτομέρειες, αποτελεί μια μικρή όαση παιδικότητας στο μαγευτικό σκηνικό της Λίμνης. Το ταξίδι με τα ξύλινα άλογα, οι μουσικές και τα φώτα ζωντανεύουν αναμνήσεις αλλά και δημιουργούν νέες, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιές χριστουγεννιάτικες καρτ-ποστάλ.

Η πόλη προσκαλεί όλους να περάσουν από το σημείο, να φωτογραφηθούν, να απολαύσουν τη γιορτινή διαδρομή και να νιώσουν τη ζεστασιά των ημερών.

Ένα μικρό καρουζέλ, μια μεγάλη νότα χαράς στο χριστουγεννιάτικο τοπίο του Αγίου Νικολάου.