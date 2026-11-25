Ξεκινούν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου οι προγραμματισμένες από το Δήμο εργασίες ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, που για όσο διαρκέσουν θα φέρουν, σε πρώτη φάση, μεταβολές και στην κίνηση των οχημάτων.

Έτσι ξεκινά η υλοποίηση της μελέτης που προβλέπει την απομάκρυνση των αυτοκινήτων και των δικύκλων που κινούνταν κυκλικά και στάθμευσαν ανεξέλεγκτα και παραδίδεται κατά τα τρία τέταρτα στους πεζούς, στα ποδήλατα, αποκτώντας πιο σαφή χαρακτηριστικά πλατείας. Πεζοδρομούνται περίπου 2.300 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των παράπλευρων δρόμων που εντάσσονται στο σχεδιασμό, δηλαδή όσο περίπου το ένα τρίτο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως αρέσκεται να προβάλει η δημοτική αρχή!

Η Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου κλείνει για τα οχήματα στο ημικυκλικό της τμήμα (από την προέκταση της 28ης Οκτωβρίου μέχρι την 5ης Μεραρχίας). Όσον αφορά τους γύρω δρόμους, πεζοδρομείται η οδός Αρκαδίου, η Θέμιδος και η μισή Κλειτωνύμου, καθώς και η οδός Κυπρίων Αγωνιστών (από την πλατεία μέχρι την οδό Καπετάν Κοζύρη).

Πρόσβαση σε αυτούς τους δρόμους θα έχουν μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία), τα οχήματα ΑμΕΑ, οι δημοτικές υπηρεσίες και τα αστικά λεωφορεία, με ειδικές προϋποθέσεις.

Πώς θα κινούνται τα αυτοκίνητα

Επειδή η πλατεία κλείνει, οι οδηγοί θα ακολουθούν νέες διαδρομές γύρω από το κέντρο, για να μην δημιουργείται μποτιλιάρισμα:

* Κίνηση οχημάτων θα γίνεται μόνο στη μία πλευρά της πλατείας -στην ευθεία που ενώνει την οδό Σοφ. Βενιζέλου με τη Ρ. Κουνδούρου.

* Πεζοδρόμηση της οδού Αρκαδίου και τμήματος της οδού Κλειτωνύμου (πίσω από το «Ποτηράκι»).

* Ο μονόδρομος της οδού Δασκαλογιάννη αλλάζει φορά (από ανηφορική η κίνηση θα αντιστραφεί σε κατηφορική). Τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν τη Νικολάου Πλαστήρα θα στρίβουν αριστερά στη Φιλελλήνων και θα μπαίνουν στη Δασκαλογιάννη για να βγουν προς την 5ης Μεραρχίας ή τη Δημοκρατίας (μέσω της απότομης κατηφόρας).

* Όσοι κατεβαίνουν την Κυπρίων Αγωνιστών δεν θα μπορούν πια να βγουν ευθεία στην πλατεία. Θα στρίβουν υποχρεωτικά αριστερά στην Καπετάν Κοζύρη και θα συνεχίζουν από τη Μελετίου Μεταξάκη. Από εκεί μπορούν να συνεχίσουν ευθεία προς Κοντογιάννη ή Δημοκρατίας ή να στρίψουν δεξιά προς Σοφ. Βενιζέλου -πλατεία – Ρ. Κουνδούρου κλπ.

* Τα οχήματα που θα έρχονται από Σοφ. Βενιζέλου ή Νικ. Πλαστήρα θα μπορούν να συνεχίζουν στην Πολυτεχνείου, να στρίβουν δεξιά στην Καπετάν Κοζύρη και μέσω της Μελ. Μεταξάκη θα φτάνουν στη Σοφοκλή Βενιζέλου. Ή να συνεχίζουν μέχρι το διοικητήριο της ΠΕ Λασιθίου και να στρίβουν προς την Κυπρίων Αγωνιστών.

Πιο αργές ταχύτητες

Τέλος στο χαώδες παρκάρισμα

Ως μέτρα που στοχεύουν να κάνουν το κέντρο πιο ασφαλές και να κυλάει η κίνηση χωρίς εμπόδια, προβλέπονται τα εξής:

* Οι δρόμοι Σοφοκλή Βενιζέλου και Ρούσου Κουνδούρου (από Μ. Μεταξάκη έως Κ. Παλαιολόγου) γίνονται δρόμοι «ήπιας κυκλοφορίας». Αυτό σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα θα πηγαίνουν πολύ αργά (20 χλμ.), δίνοντας προτεραιότητα στους πεζούς.

* Απαγορεύεται η στάθμευση! Δεν θα επιτρέπεται ούτε η ολιγόλεπτη στάση και στις δύο πλευρές των οδών Σοφ. Βενιζέλου, Ρ. Κουνδούρου και Καπετάν Κοζύρη, ώστε να μην μπλοκάρει ο δρόμος.

* Η γνωστή πιάτσα ταξί φεύγει από την πλατεία και την αρχή της οδού Αρκαδίου. Μεταφέρεται απέναντι από την είσοδο της μαρίνας.

* Για να διατηρηθούν ανοιχτές οι νέες διαδρομές παράκαμψης της πλατείας, απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση (ακόμη και για ολιγόλεπτη φορτοεκφόρτωση) και στις δύο πλευρές των εξής οδών: Καπετάν Κοζύρη (στο τμήμα μεταξύ Κυπρίων Αγωνιστών και Μελετίου Μεταξάκη), Ρούσου Κουνδούρου, Σοφοκλή Βενιζέλου (εκτός των ειδικά διαγραμμισμένων εσοχών φορτοεκφόρτωσης/στάθμευσης).

* Τα φορτηγά εφοδιασμού καταστημάτων θα παρκάρουν σε ειδικές θέσεις (εσοχές) στις οδούς Σοφοκλή Βενιζέλου, Νικολάου Πλαστήρα και Θέμιδος, συγκεκριμένες ώρες.

* Υπάρχει ειδική πρόβλεψη ώστε να περνούν απρόσκοπτα τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τα οχήματα που χρειάζονται για τις τελετές (γάμους, βαφτίσεις κ.λπ.) στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.

Η αλλαγή σε δυο φάσεις

Η αλλαγή θα γίνει σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση (από 26 Νοεμβρίου 2026), οπότε μπαίνουν νέες πινακίδες, διαγραμμίσεις και προσωρινά διαχωριστικά. Η πλατεία κλείνει αμέσως για τα αυτοκίνητα και ξεκινά η νέα κυκλοφορία. (Οι τελευταίες λεπτομέρειες θα «κλειδώσουν» στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο).

Β’ Φάση (Οι εργασίες ανάπλασης): Θα ξηλωθεί η άσφαλτος, θα μπουν καινούρια πλακόστρωτα, θα φτιαχτούν νέα πεζοδρόμια με εξομάλυνση των ραμπών κλπ. Η πλατεία θα αποκτήσει εντελώς νέα, διαφορετική εικόνα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ