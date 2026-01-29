Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. του νομού Λασιθίου, με αφορμή την εκδίκαση των πρώτων πειθαρχικών που σχετίζονται με την αξιολόγηση, στην Τρίπολη, την Παρασκευή 30/1/2026, ως έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης προς τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους και ενόψει του νέου Πειθαρχικού Δίκαιου, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 από τις 11:00 έως 14:00 για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων-συναδελφισσών/συναδέλφων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας, αλλά και ευρύτερα των δημοσίων υπαλλήλων, και καλεί στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στις 13:00 στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου , με ταυτόχρονη επίδοση ψηφίσματος , ως πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης ενόψει της εκδίκασης των πειθαρχικών που σχετίζονται με την αξιολόγηση στην Τρίπολη.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Λασιθίου

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Αλέξανδρος Αριστοτέλης Κουπατσιάρης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

για τις διωκόμενες και τους διωκόμενους από Πειθαρχικά

Οι εκπαιδευτικοί και τα σωματεία του νομού Λασιθίου δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι τα πειθαρχικά που στήνονται για τη συμμετοχή συναδελφισσών/συναδέλφων στην Απεργία–Αποχή από την ατομική αξιολόγηση δεν αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα. Αφορούν όχι μόνο το εκπαιδευτικό κίνημα, αλλά όλο το δημόσιο και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία. Σε αυτά τα πειθαρχικά εκδικαζόμαστε όλοι και όλες.

Η μεγάλη και μαχητική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, στην έδρα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Πελοποννήσου, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, απέδειξε ότι ο κόσμος της εκπαίδευσης και της εργασίας δεν τρομοκρατείται και δεν υποχωρεί. Δεκάδες Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και εργατικά σωματεία διατράνωσαν ότι το δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ, υπερασπιζόμενοι τη μόρφωση των παιδιών, την παιδαγωγική μας αξιοπρέπεια και το δημόσιο σχολείο.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ για την αντιεκπαιδευτική και αυταρχική πολιτική που:

επιβάλλει την αξιολόγηση ως εργαλείο πειθάρχησης, κατηγοριοποίησης και ιδιωτικοποίησης,

διατηρεί τα σχολεία με χιλιάδες κενά, υποχρηματοδότηση και επικίνδυνες υποδομές,

επιδιώκει να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε φοβισμένους και υποταγμένους εργαζόμενους.

Η αναβολή της εκδίκασης των πειθαρχικών στις 21/1/2026, με αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης, η οποία δεν προσήλθε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αποκαλύπτει την αμηχανία και τη φυγομαχία όσων επιχειρούν να τρομοκρατήσουν το κίνημα.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι παράνομες δεν είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Παράνομες είναι οι μεθοδεύσεις κυβέρνησης, ΥΠΑΙΘΑ και διοικητικών μηχανισμών που παραβιάζουν συνδικαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Οι πειθαρχικές διώξεις αποτελούν μέσο εκφοβισμού και δεν θα περάσουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Την άμεση παύση όλων των πειθαρχικών διώξεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση.

Την πλήρη απαλλαγή των διωκόμενων συναδελφισσών.

Τον σεβασμό στο δικαίωμα στην απεργία και στις συλλογικές αποφάσεις των σωματείων.

Συνεχίζουμε στον δρόμο του συλλογικού αγώνα και της διεκδίκησης για δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά, μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρεπή ζωή και παιδαγωγική ελευθερία.

Κανένας μόνος – καμία μόνη. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.

Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους.