Η είδηση που έφτασε λίγο πριν την εκπνοή του 2025 για την κατανομή του τέλους κρουαζιέρας στους Δήμους της χώρας, δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική καταγραφή. Είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά την ωμή πραγματικότητα της τουριστικής βιομηχανίας στην Κρήτη. Και για εμάς εδώ, στον Άγιο Νικόλαο, ο καθρέφτης αυτός δείχνει μια εικόνα που μάλλον θα έπρεπε να μας προβληματίσει παρά να μας ικανοποιήσει.

Τα 522.000 ευρώ που εισρέουν συνολικά στο νησί είναι η επιβεβαίωση της δυναμικής της Κρήτης. Όμως, η κατανομή τους αναδεικνύει ένα χάσμα που δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά βαθιά δομικό. Το Ηράκλειο με 274.000 ευρώ και τα Χανιά με 220.000 ευρώ παίζουν σε άλλη «λίγκα». Ο Άγιος Νικόλαος, με τις 27.307 ευρώ, μοιάζει με τον φτωχό συγγενή που περιμένει το φιλοδώρημα στο τέλος ενός πλούσιου δείπνου.

Τι σημαίνουν όμως αυτά τα χρήματα; Και κυρίως, τι σημαίνει «ανάπτυξη κρουαζιέρας» για μια πόλη που υπήρξε πρωτοπόρος του τουρισμού, αλλά σήμερα δείχνει να ασθμαίνει πίσω από τις εξελίξεις;

Το τέλος κρουαζιέρας, που εφαρμόστηκε από το καλοκαίρι του 2025, υποτίθεται ότι λειτουργεί ανταποδοτικά. Δηλαδή, όσο περισσότερο «πιέζεται» μια περιοχή από τους χιλιάδες επισκέπτες που αποβιβάζονται για λίγες ώρες, τόσο περισσότερα χρήματα λαμβάνει ο Δήμος για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε καθαριότητα, φωτισμό, συντήρηση υποδομών και ασφάλεια.

Στον Άγιο Νικόλαο, τα 27.000 ευρώ είναι ένα ποσό που, στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα των ΟΤΑ, εξαντλείται πριν καν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Είναι το κόστος μερικών εκατοντάδων ωρών υπερωρίας των υπαλλήλων καθαριότητας ή η αγορά μερικών νέων κάδων. Με άλλα λόγια, η ανταποδοτικότητα που εισπράττει η πόλη για την επιβάρυνση του λιμένα της και του ιστού της είναι πρακτικά μηδαμινή.

Αντίθετα, η σύγκριση με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, όπου το τέλος φτάνει τα 20 ευρώ, αναδεικνύει την εθνική στρατηγική δύο ταχυτήτων. Γιατί ο επισκέπτης της Σαντορίνης να «αποζημιώνει» τον Δήμο με 20 ευρώ και ο επισκέπτης που περπατά στην Κιτροπλατεία ή τη Λίμνη μόνο με 5; Είναι η περιβαλλοντική και αστική επιβάρυνση του Αγίου Νικολάου τέσσερις φορές μικρότερη; Προφανώς όχι.

Τι ΔΕΝ είναι ανάπτυξη κρουαζιέρας

Για χρόνια, στην τοπική δημόσια σφαίρα, μπερδεύουμε τους αριθμούς με την ανάπτυξη. Μετρούμε «κεφάλια» που κατεβαίνουν από τα πλοία και χαιρόμαστε αν ο αριθμός είναι πενταψήφιος. Αυτό όμως δεν είναι ανάπτυξη, είναι στατιστική.

Ανάπτυξη κρουαζιέρας δεν είναι να γεμίζουν οι δρόμοι για πέντε ώρες με ανθρώπους που κρατούν ένα μπουκάλι νερό από το πλοίο, βγάζουν μια φωτογραφία στη Λίμνη και επιστρέφουν για το δωρεάν γεύμα στο κατάστρωμα. Αυτό είναι «διερχόμενος τουρισμός» και στον Άγιο Νικόλαο, σε μεγάλο βαθμό, αυτό ακριβώς συμβαίνει.

Η έλλειψη ενός σύγχρονου επιβατικού σταθμού, η απουσία σύνδεσης του λιμένα με θεματικές διαδρομές στην ενδοχώρα (Πλάκα, Κριτσά, Οροπέδιο Λασιθίου) με τρόπο οργανωμένο και κερδοφόρο για τις τοπικές επιχειρήσεις, και η αδυναμία του λιμανιού μας να υποδεχθεί ταυτόχρονα πλοία νέας γενιάς χωρίς να προκαλείται «ασφυξία», είναι οι λόγοι που η κρουαζιέρα στον Άγιο Νικόλαο παραμένει στάσιμη.

Ανάπτυξη κρουαζιέρας για τον Άγιο Νικόλαο

Ας το πούμε ξεκάθαρα. Η πραγματική ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη μας δεν έχει γίνει ποτέ με όρους μέλλοντος. Πραγματική ανάπτυξη σημαίνει για παράδειγμα πως γίνεται Λιμάνι Αφετηρίας. Η μεγάλη πρόκληση. Αν ο Άγιος Νικόλαος κατάφερνε να γίνει λιμάνι όπου ξεκινούν και τελειώνουν κρουαζιέρες, τότε οι επιβάτες θα έμεναν στα ξενοδοχεία μας, θα έτρωγαν στα εστιατόριά μας και θα χρησιμοποιούσαν τα ταξί και τις υπηρεσίες μας για μέρες, όχι για ώρες. Αυτό απαιτεί αεροδρόμιο (το Καστέλι είναι πλέον κοντά) και σοβαρές λιμενικές υποδομές. Μπορεί να συμβεί; Σ’ ένα άλλο κόσμο, με άλλες συνθήκες, ενδεχομένως.

Ποιοτική Κρουαζιέρα. Ο Άγιος Νικόλαος, λόγω μεγέθους και αισθητικής, δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει Ηράκλειο. Το μέλλον μας είναι στα μικρότερα, πολυτελή κρουαζιερόπλοια, των οποίων οι επιβάτες έχουν υψηλό διαθέσιμο εισόδημα και αναζητούν την εμπειρία, όχι τη μαζικότητα. Αυτοί οι επισκέπτες θα αφήσουν χρήματα στην τοπική αγορά, στα κοσμηματοπωλεία, στα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Εκεί θα μπορούσαμε.

Σύνδεση με την Ενδοχώρα. Ανάπτυξη είναι να μπορεί ο επισκέπτης της κρουαζιέρας να γευτεί το λάδι της Κριτσάς, να δει τον αργαλειό στο Οροπέδιο, να επισκεφθεί την ενδοχώρα και τις ομορφιές του τόπου. Σήμερα, η κρουαζιέρα λειτουργεί σαν ένα «κλειστό κύκλωμα» που ελάχιστα διαχέεται στην τοπική οικονομία κι έχει προορισμό την Κνωσό. Ούτε καν τη Σπιναλόγκα.

«Πράσινο» Λιμάνι. Πραγματική ανάπτυξη το 2026 σημαίνει να μπορεί το πλοίο να σβήνει τις μηχανές του και να ηλεκτροδοτείται από το λιμάνι, ώστε να μην ρυπαίνει την ατμόσφαιρα της πόλης. Χωρίς περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η κρουαζιέρα θα γίνει σύντομα ανεπιθύμητη από τους δημότες και δεν θα έχει και νόημα.

Γιατί δεν έγινε μέχρι σήμερα;

Η απάντηση είναι πικρή αλλά αναγκαία. Δεν έγινε γιατί δεν υπήρξε ποτέ ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός που να ξεπερνά τα όρια μιας δημαρχιακής θητείας. Αλλά πώς να γίνει αυτό; Εδώ είχαμε τον μακροβιότερο Υπουργό Ναυτιλίας και δεν έγινε τίποτα!

Το Λιμενικό Ταμείο συχνά λειτουργεί πυροσβεστικά, προσπαθώντας να μπαλώσει τρύπες αντί να σχεδιάσει το λιμάνι του 2040.

Επιπλέον, η γειτνίαση με το Ηράκλειο λειτούργησε ως «σκιά». Ο Άγιος Νικόλαος επαναπαύτηκε στα λίγα πλοία που «περισσεύουν» ή που προτιμούν τη γραφικότητά μας, χωρίς να διεκδικήσει το δικό του αυτόνομο προϊόν. Η έλλειψη υποδομών (όπως ένα σύγχρονο κτίριο υποδοχής επιβατών που να θυμίζει ευρωπαϊκή πόλη και όχι αποθήκη) είναι η τρανταχτή απόδειξη της αδράνειας.

Ναι, μπορεί. Αλλά όχι με 27.000 ευρώ και όχι με ευχολόγια. Απαιτείται, προφανώς, πολιτική πίεση. Ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς πρέπει να διεκδικήσουν την αναθεώρηση του τέλους κρουαζιέρας. Δεν είναι δυνατόν το Λασίθι να αντιμετωπίζεται ως τουριστική περιοχή β’ κατηγορίας σε σχέση με τις Κυκλάδες.

Απαιτείται συνέργεια με την αξία και την σημασία που έχει η Ελούντα. Η κρουαζιέρα πρέπει να «κουμπώσει» με το brand name της Ελούντας. Να δημιουργηθούν πακέτα επισκέψεων που να απευθύνονται στο luxury κομμάτι της αγοράς.

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας για ένα «έξυπνο λιμάνι» που θα διαχειρίζεται τις ροές των επισκεπτών ώστε να μην πνίγεται η πόλη, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία του τουρίστα.

Τα στοιχεία που παραθέσαμε δείχνουν ότι η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός παίκτης, αλλά ο Άγιος Νικόλαος κινδυνεύει να μείνει στον πάγκο. Το τέλος κρουαζιέρας, έτσι όπως κατανέμεται σήμερα, είναι ένας «κουμπαράς» που απλώς συντηρεί τη μιζέρια μας.

Αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, πρέπει να σταματήσουμε να μετράμε τα ευρώ που μας στέλνει το Υπουργείο ως «ελεημοσύνη» και να αρχίσουμε να μετράμε τις επενδύσεις που θα φέρουν την πόλη μας στο επίκεντρο της Μεσογείου. Η κρουαζιέρα μπορεί να είναι ευλογία για τον τόπο, αρκεί να μην την αντιμετωπίζουμε σαν μια ακόμη ευκαιρία για να βγάλουμε τη σεζόν.

Ο Άγιος Νικόλαος έχει το κάλλος, έχει την ιστορία, έχει τους ανθρώπους. Αυτό που του λείπει είναι η τόλμη να συγκρουστεί με την μίζερη αυτάρκεια της «φθηνής» και «εύκολης» κρουαζιέρας. Τα 27.307 ευρώ του 2025 ας είναι η τελευταία φορά που μετρούμε ψίχουλα. Από αύριο, ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το λιμάνι που μας αξίζει. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, το κύμα της εξέλιξης θα μας προσπεράσει, αφήνοντάς μας απλούς θεατές των πλοίων που περνούν από μακριά, κατευθυνόμενα σε λιμάνια που είχαν το όραμα να αλλάξουν.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ