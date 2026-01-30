Συνάντηση με εκπροσώπους του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας του Δήμου με φορείς της τοπικής κοινωνίας και της στήριξης της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

ατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γιώργο Μανουσάκη, τον αντιπρόεδρο κ. Κωστή Ηλιάκη και τη γραμματέα κ. Κατερίνα Ναλμπάντη, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας του προσωπικού στην ευρύτερη περιοχή του Νοσοκομείου αλλά και θέματα που άπτονται της γενικότερης λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμαρχο για τη διαχρονική του στήριξη στη λειτουργία του Νοσοκομείου αλλά και για πρόσφατες παρεμβάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου που έχουν συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της περιοχής του Γ.Ν.Α.Ν. μέσω της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης γύρω από αυτό.

Επίσης, τόνισαν τη σημασία της προώθησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και λύσεων στην περιοχή γύρω από το Νοσοκομείο, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση και η συνολική εξυπηρέτηση τόσο των εργαζομένων όσο και των ασθενών που προσέρχονται σε αυτό.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ενημέρωσε για τις ενέργειες και τον σχεδιασμό του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας ότι η επικείμενη απόκτηση από τον Δήμο του παρακείμενου ακινήτου, ανατολικά του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αναμένεται να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και αισθητικά την περιοχή αλλά και να προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην καθημερινή λειτουργία και στις μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης του Γ.Ν.Α.Ν. καθώς και στις υποστηρικτικές χρήσεις γύρω από αυτό, δεδομένου ότι το ακίνητο πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον Δήμο ως κοινόχρηστος χώρος. Όπως άλλωστε είχε υπογραμμίσει και κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τη Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και Κοινή Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου κ. Ευαγγελία Φανουράκη.

Η εποικοδομητική συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή βούληση για συνέχιση της καλής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, προς όφελος του νοσηλευτικού ιδρύματος, των εργαζομένων και των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική είναι η συμβολή και της δημοτικής συμβούλου κ. Ελευθερίας Δαβράδου, η οποία υπηρετεί στο Γ.Ν.Α.Ν. και αποτελεί μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του, καθώς και του εντεταλμένου συμβούλου για θέματα δημόσιας υγείας κ. Ιωάννη Ρουκουνάκη.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης: «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να στηρίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και το προσωπικό του, αναγνωρίζοντας αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελούν καθημερινά κάτω από συχνά απαιτητικές συνθήκες.

Θα συνεχίσουμε, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους αρμόδιους φορείς, να αναζητούμε λύσεις και να προωθούμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν το Νοσοκομείο μας, γιατί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών», καταλήγει το δελτίο τύπου του δήμου.