Ο απερχόμενος Αντιδήμαρχος Μανούσος Πεδιαδίτης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την αποχώρησή του από τη θέση του Αντιδημάρχου Τουρισμού & Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Ο κ. Πεδιαδίτης μας δήλωσε:

«Μετά από δύο χρόνια θητείας στη Δημοτική Αρχή – εκ των οποίων 1,5 έτος ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και στη συνέχεια ως Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας – εξέφρασα στον Δήμαρχο την επιθυμία μου να μη συνεχίσω από τη συγκεκριμένη θέση, λόγω έκτακτων αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η συμμετοχή μου στη Δημοτική Αρχή υπήρξε για μένα τιμή και μεγάλη ευθύνη. Μαζί με τους συνεργάτες μου καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με ειλικρίνεια και διάθεση προσφοράς, για την προώθηση του πολιτισμού, την ενίσχυση του τουρισμού και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, παρά τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκανε με την ανάθεση της θέσης, καθώς και τους συναδέλφους Αντιδημάρχους και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής για την εποικοδομητική συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και το κοινό όραμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στους δημοτικούς υπαλλήλους, που στάθηκαν πολύτιμοι συνοδοιπόροι με επαγγελματισμό, συνέπεια και ανθρώπινη διάθεση.

Παραμένω παρών και ενεργός δημοτικός σύμβουλος με αγάπη για τον τόπο μας, και θα στηρίζω κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη του Δήμου μας».