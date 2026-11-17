Με την παρουσία μαθητών από σχολεία της Νεάπολης τιμήθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η 53η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πρώτοι προσήλθαν οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, οι οποίοι άφησαν τα λουλούδια τους στο μνημείο. Κατά την αποχώρησή τους φώναξαν το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία». Ακολούθησαν οι μαθητές του Γυμνασίου Νεάπολης, οι οποίοι έφτασαν στον χώρο φωνάζοντας «Κάτω η χούντα». Κρατούσαν επίσης πλακάτ με συνθήματα και μηνύματα, μεταξύ των οποίων «Δεν θα περάσει ο φασισμός», καθώς και αναφορές στη δημοκρατία και την ελευθερία. Τα πλακάτ τοποθετήθηκαν στο μνημείο, μαζί με τα λουλούδια. Ακολούθως προσήλθαν οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης.

Μετά την κατάθεση των λουλουδιών, φωτογραφήθηκαν σε δύο ομάδες μπροστά στο μνημείο, φωνάζοντας το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία».

ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ