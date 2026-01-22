Την περασμένη Κυριακή, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Παναγίας της Ευαγγελίστριας πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα από την προηγούμενη Κυριακή εκδήλωση κοπής της Αγιοβασιλόπιτας του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ενορίας.

Ο Προϊστάμενος του ναού Πρωτ. Γεώργιος Τζάβλας καλωσόρισε τους παρισταμένους και ευλόγησε την αγιοβασιλόπιτα μαζί με τον π’ Ιωάννη Φαζό. Έπειτα παρουσίασε την χορωδία του Πνευματικού Κέντρου, η οποία υπό την διεύθυνση της κ. Χριστίνας Κορρέ τραγούδησε πολλά και γνωστά τραγούδια και καταχειροκροτήθηκε.

Μετά το πέρας της συναυλίας οι παριστάμενοι απόλαυσαν ζεστά ροφήματα και πλούσια εδέσματα τα οποία προσέφεραν οι ευσεβείς και φιλοπρόοδοι ενορίτες.

Στη συνέχεια έγινε η κοπή της βασιλόπιτας, βρέθηκε η τυχερή που πήρε το δώρο της και έγινε και κλήρωση λαχνών με δύο ωραία δώρα που έλαβαν ισάριθμοι ενορίτες. Τα έσοδα από τους λαχνούς και γενικά όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στη συνέχεια αφού έλαβε πάλι τον λόγο ο παπά Γ. Τζάβλας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κάνει η ενορία του για την αποπεράτωση των κτιριακών έργων που εκκρεμούν στον Ιερό Ναό και την αγιογράφησή του, κατά προτεραιότητα. Αναφέρθηκε και σε ένα έργο που δεν γνωρίζουν όλοι: το ημιτελές αμφιθέατρο που όταν περατωθεί θα ανήκει σε ολόκληρο τον Δήμο Αγίου Νικολάου και θα βοηθήσει σε πολλές εκδηλώσεις.

Κατόπιν κάλεσε τους παρευρισκόμενους Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, Αντιδήμαρχο Γιώργο Αρακαδάκη και τη δημοτική σύμβουλο Δέσπω Καρνιαδάκη να χαιρετίσουν την εκδήλωση. Όλοι τους ευχήθηκαν για τη νέα χρονιά και εξήραν το έργο που γίνεται στην ενορία της Ευαγγελίστριας υπό την καθοδήγηση του π’ Γ. Τζάβλα.

Κ.Κ.