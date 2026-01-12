Σοβαρό θεσμικό ζήτημα προκύπτει από τη μη κοινοποίηση επιστολής–αιτήματος του επιχειρηματία κ. Χαριλάου Φιλιππάκη προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου.

Η επιστολή έχει πρωτοκολληθεί στον Δήμο με αριθμό 21297 και ημερομηνία 19/12/2025 και αφορά αίτημα για την κατασκευή ανελκυστήρα σύνδεσης του παραλιακού με την οδό Μαραθώνος. Παρά το γεγονός ότι το έγγραφο απευθύνεται με σαφήνεια στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, το περιεχόμενο και τα αιτήματά της δεν έχουν έως σήμερα τεθεί υπόψη των αιρετών.

Σημειώνεται ότι σχετικό θέμα είχε εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/10/2025, αλλά αποσύρθηκε χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και χωρίς μεταγενέστερη ενημέρωση του Σώματος.

Η πρακτική αυτή συνιστά για μία ακόμη φορά, σοβαρή θεσμική παράλειψη και απαξιώνει τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του.

Ζητείται η άμεση ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και η εισαγωγή του θέματος στην πρώτη συνεδρίαση του 2026.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας

Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου