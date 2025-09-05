Ηλικιωμένος συμπολίτης, κάτοικος σπιτιού στη σκάλα της οδού Κορυτσάς επαναφέρει ένα θέμα που έχουμε πολλές φορές φιλοξενήσει στις στήλες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Μια μικρή αναγκαία παρέμβαση χρειάζεται στις πάμπολλες σκάλες της πόλης: μια κουπαστή.

Η λουλουδιασμένη σκάλα της οδού Κορυτσάς, είναι, όπως μας λέει, ένα σημείο με μεγάλη επισκεψιμότητα και από τους τουρίστες μας. Μια σκάλα πολυφωτογραφημένη· φωτογραφίζονται ακόμα και νύφες! Είναι όμως μια σκάλα δύσκολη, ίσως και επικίνδυνη. Οι κάτοικοί της – και ιδίως οι ηλικιωμένοι – ζητούν και ξαναζητούν αυτή τη μικρή παρέμβαση που θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή τους: απλώς μια κουπαστή.

Αλλά παρά τις εκκλήσεις τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους αιρετούς, δεν κατάφεραν ως τώρα να βρουν καμία ανταπόκριση…