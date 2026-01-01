Σε μια πολύ σημαντική δωρεά προς το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου προχώρησε ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου. Γι’ αυτή την πρωτοβουλία μίλησαν στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων και πρώην Δήμαρχος κ. Δημήτρης Κουνενάκης και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου κ. Γιώργος Μαρκάκης.

Ο κ. Δημήτρης Κουνενάκης ευχαρίστησε το Σύλλογο Εστίασης και Διασκέδασης για τη δωρεά. Υπογράμμισε ότι σε μια κοινωνία σαν τη δική μας τα εστιατόρια και οι καφετέριες αποτελούν ένα κοινωνικό και οικονομικό δίκτυο. Υπογράμμισε την σημασία της στήριξης των τοπικών μαγαζιών και των επιχειρήσεων τονίζοντας ότι, εάν αυτά κλείσουν, θα αποτελέσουν μια τεράστια πληγή για την κοινωνία.

Εξήγησε ότι η υγεία αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο τόσο για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, όσο και για τους ίδιους αλλά και τους επισκέπτες τους. Έτσι, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα, με στόχο να στηρίξουν το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό, της τάξεως των 3.500 ευρώ και επιθυμία τους ήταν τα χρήματα να δοθούν στην ογκολογική κλινική του Νοσοκομείου. Υπογράμμισε ότι η Ογκολογική Κλινική του ΓΝΑΝ είναι η μοναδική στο νομό Λασιθίου και έρχεται κόσμος από όλο τον νομό για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Αλλά και ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης κλινικής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό και στόχος είναι να φτιαχτεί ένα καλύτερο σε υποδομές κλίμα ώστε να βελτιώνει και την ψυχολογία των ατόμων που το επισκέπτονται.

Μας είπε ακόμα ότι ήδη έχουν κάνει μια πρώτη επαφή με την κ. Μαρία Ροβίθη, την Ογκολόγο του ΓΝΑΝ και επίσης έχουν έρθει σε επαφή με την αρχιτέκτονα κ. Μάρω Διαγιάντη, για την υλοποίηση του σχεδιασμού.

Οι δωρεές, όπως η συγκεκριμένη, είπε, βοηθούν δραστικά και αποτελεσματικά το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα.

Στήριξη και προσφορά

Πρόσθεσε ότι από το ΓΝΑΝ περιμένουν πολλά πράγματα, όπως συνεργασία, βελτίωση των υπηρεσιών, συμπλήρωση του ανθρώπινου προσωπικού, αλλά και διαδικασίες στήριξης και πίεσης από διάφορα άτομα ώστε να βελτιωθούν οι δύσκολες συνθήκες και τα σημερινά προβλήματα.

«Οι δωρεές των πολιτών και των φορέων προς το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, καλύπτουν κάποιες ανάγκες και αντανακλούν το πραγματικό ενδιαφέρων των πολιτών και των φορέων για το νοσοκομείο. Κάθε προσφορά είναι σημαντική, από την πιο μικρή έως και την πιο μεγάλη· το ΓΝΑΝ χρειάζεται την στήριξη όλων μας».

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν για το Νοσοκομείο μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ.Δημήτριο Μετοχιανάκη (6997179066), Γεώργιο Βάρδα (6977218476), Καίτη Κοζύρη (6974430770), Γεώργιο Αρακαδάκη (6932383884), Δέσποινα Καρνιαδάκη (6977500420) Νικόλαο Χατζηδάκη (6973793440) και στον κ. Κουνενάκη (6977278164).

Κοινωνική προσφορά

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης κ. Γιώργος Μαρκάκης ανέφερε ότι ο Σύλλογος διοργανώνει κάθε χρόνο αυτή την περίοδο αντίστοιχες κοινωνικού περιεχομένου δράσεις. Φέτος, διαπίστωσαν την ανάγκη υποστήριξης της ογκολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, επικοινώνησαν με την κ. Ροβίθη και ενημέρωσαν τα μέλη του Συλλόγου για τις ελλείψεις και τις ανάγκες της κλινικής. Τόνισε πως η επιλογή της συγκεκριμένης κλινικής δεν ήταν τυχαία καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δομή υγείας που χρειάζεται υποστήριξη.

Όπως είπε, το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε και προσφέρθηκε ως δωρεά αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας και των καθημερινών συνθηκών. Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο σημαντικό ήταν για τον Σύλλογο να στηρίξει την Ογκολογική κλινική του ΓΝΑΝ, επισημαίνοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς όταν χρειάζεται να μετακινούνται στο Ηράκλειο για θεραπεία. Χαρακτήρισε απαραίτητη τόσο την ύπαρξη όσο και τη συνεχή ενίσχυση της κλινικής. Αναφέρθηκε επίσης και σε άλλες πρόσφατες δράσεις του Συλλόγου, σημειώνοντας ότι ανταποκρίθηκαν σε αίτημα του τομέα ΕΚΑΒ που τους ζήτησαν γραφεία για τους υπαλλήλους για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη λειτουργία.

Επιπλέον, επισκέφθηκαν τα παιδιά που νοσηλεύονται στην Ογκολογική κλινική του Ηρακλείου, προσφέροντάς τους δώρα, μια πρωτοβουλία που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.

Δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συσπείρωση και την άμεση ανταπόκριση των συναδέλφων του σε ζητήματα κοινωνικής προσφοράς εκφράζοντας την ευχή όλων να υπάρχει υγεία και να μην χρειάζεται κανείς να νοσηλεύεται.

– Τα καταστήματα που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία: Σταυρακάκης Κρούστας Σταυρακάκης Ταβέρνα, Σταυρακάκης Μακράκη Dinapoli τοστάδικο, Στέλιος Φραγκιαδάκης Kafeine project, Νερατζούλης Γιώργος Bueno cafe, Πάγκαλου Πόπη Το Στέκι, Χαλκιαδάκης Γιώργος Αλέξανδρος Bar, Ζαγιανάκης Χάρης Delmar cafe, Κουφάκης Μάνος και Γεώργιος Gioma, Ζαχαρίας Κερούλης Ζαχαροπλαστείο- Cafe perfect, Πάγκαλος Μανος Παραδοσιακό Ταβέρνα, Κοκολάκης Σάββας Kosa cafe, Μουσουράκης Γιώργος και Κατερίνα Dejavu, Καλλιωράκης Νίκος Τα Κάτω Καφενεία, Ανδρεαδάκης Οφου Το Λο, Παπαδουλης Μανόλης και Αλέξανδρος Palazzocafe, Πάγκαλος Μάρκος Μέλι Καφέ, Ταβλας Νίκος Περίπου Καφέ, Σγουρού Άννα Αστέρια Καφέ, Βασιλάκη Μαρία Σάμυς Kitchen, Κυριακάκης Νίκος και Γιώργος Marine cafe, Γιαπιτζάκης Μάνος και Δημήτρης Piazza cafe, Μαρκάκης Γιώργος Καρνάγιο, Αντώνης Αλεξανδρίδης Ζυγός Urbangarden cafe, Μανώλης Αλέξης Moodcafe, Φλάβιο Τσοκου Maistrali –Tres cafe, Γιώργος Παναγιωτάκης Δρήρος cafe, Γιάννης Κετριανάκης Jukebox cafe, Μάνος Γεροντής Flavours corner, Αντώνης Νίχλος Dropcafe, Γιώργος Πρατσινάκης Coastal cafe, Impasto pizza-Pasta, Γιώργος Βιδάλης Mammamio mezestaurant, Μάνθος Χειρογιαννάκης Εστιατόριο Ψαρογιάλι – Σεργιάνι

Ζαχαριάς Κωστής Εστιατόριο Mitato, Άγγελος Μαστοράκης Ταβέρνα Χριστίνης, Μαρκάκης Κωνσταντίνος Εστιατόριο Ξαθέρι, Δατσέρης Κωνσταντίνος Ταβέρνα Κρι-Κρι, Ζαχαριάς Αλέξανδρος Εστιατόριο Αχινός-Thymisi, Γιάννης Καβουσανός Ammos cafe, Νίκος Κρητικός Ταβέρνα Κρητικος, Παπαθεοχαράκης Δημοσθένης Umami-Basilico, Όλγα Μαράκη Καφενείο Ατσαλής, Πουλινάκης Kingeight cafe, Μακράκης Γιώργος Artisanal, Μακράκης Γιώργος Piato restaurant.

