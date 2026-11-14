Ειδικά αλιευτικά εργαλεία για τη σύλληψη λαγοκέφαλων δοκιμάζουν η Περιφέρεια Κρήτης και το ΕΛΚΕΘΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Sea4Future.

Στις πειραματικές αλιεύσεις που έγιναν τον περασμένο Οκτώβριο στη νοτιοανατολική Κρήτη, πιάστηκαν 41 λαγοκέφαλοι συνολικού βάρους 46 κιλών, με ειδικά συρμάτινα παράμαλλα σχεδιασμένα να αντέχουν στα ισχυρά δαγκώματα του λαγοκέφαλου. Παράλληλα, αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης πιλοτικού προγράμματος που προβλέπει εκπαίδευση, παροχή εξοπλισμού και αποζημίωση των αλιέων, με στόχο τον περιορισμό του είδους και των ζημιών που προκαλεί στην παράκτια αλιεία.

Το Sea4Future είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας για τη βιώσιμη αλιεία και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Στην Κρήτη συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης και το ΕΛΚΕΘΕ, δοκιμάζοντας, μεταξύ άλλων, και τα ειδικά εργαλεία για τη στοχευμένη αλιεία του λαγοκέφαλου και τη μείωση των ζημιών που προκαλεί στους ψαράδες.

ΥΓ: Παρά τις εξαγγελίες και το πακέτο μέτρων αποζημίωσης, που ανακοινώθηκε από το υπουργείο (με προβλεπόμενη τιμή στήριξης στα 5.33 ευρώ το κιλό στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος), το πρόγραμμα δεν έχει τεθεί ακόμη σε ουσιαστική εφαρμογή.

ΛΕΩΝ.Κ