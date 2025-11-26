Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen».

Το Followgreen μέσω της Πράσινης Αποστολής – Green Mission «Ο Κύκλος Ζωής των Υλικών» στοχεύει στο να ενημερωθούμε για τον κύκλο ζωής των καθημερινών υλικών, μαθαίνοντας πώς το χαρτί, το πλαστικό, το μέταλλο και το γυαλί μεταμορφώνονται όταν ανακυκλώνονται σωστά — από τον κάδο, στα κέντρα διαλογής και ξανά πίσω σε νέα χρήσιμα προϊόντα.

Μέσα από πρακτικές συμβουλές και διαδραστικό περιεχόμενο, ανακαλύπτουμε πώς κάθε μικρή επιλογή ανακύκλωσης συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία των φυσικών πόρων. Γιατί όταν γνωρίζεις τον κύκλο… γίνεσαι μέρος της λύσης!

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://followgreen.gr/agiosnikola…/mission/single/currnet, λάβετε μέρος στο Green Mission «Το Στοιχειωμένο Κάστρο της Ανακύκλωσης!» και κερδίστε ένα Samsung Galaxy Tab A9+.

Κάθε μήνα μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα! Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.