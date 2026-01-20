Στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων και προαγωγών στο Πυροσβεστικό Σώμα της χώρας, ανακοινώθηκαν οι νέες τοποθετήσεις και μετακινήσεις ανώτερων στελεχών.

Ο μέχρι σήμερα Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, κ. Δημήτρης Καλιοντζής, προήχθη στον βαθμό του Πύραρχου και μετακινείται για να αναλάβει καθήκοντα ως Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Λασιθίου, αντικαθιστώντας τον κ. Κωνσταντίνο Γεροδήμο ο οποίος προήχθη στον βαθμό του αντιπυράρχου και τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026.