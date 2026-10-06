Τη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Μανιαδάκη, αθλητή του Σκοπευτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου, ο οποίος κατέκτησε την 3η θέση στον κόσμο στην κατηγορία OPEN JUNIOR στο World Shoot Shotgun 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο, χαιρετίζει με συγχαρητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννη Μανιαδάκη για την κατάκτηση της 3ης θέσης στον κόσμο στην κατηγορία OPEN JUNIOR.

Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί μεγάλη διάκριση τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Σκοπευτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου και τον τόπο μας.

Του εύχομαι υγεία, δύναμη και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Συγχαρητήρια επίσης στους προπονητές και σε όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθειά του».