Νέα προσπάθεια ηλεκτρονικής εξαπάτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να αποστέλλουν SMS σε πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ενημερώσεις από το gov.gr και αφορούν υποτιθέμενη τροχαία παράβαση ή πρόστιμο.

Το μήνυμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δημιουργεί την εντύπωση ότι προέρχεται από κρατική υπηρεσία και καλεί τον παραλήπτη να ακολουθήσει έναν σύνδεσμο προκειμένου, υποτίθεται, να ενημερωθεί για την παράβαση ή να προχωρήσει στην εξόφληση του προστίμου.

Ωστόσο, ο σύνδεσμος οδηγεί σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο έχει δημιουργηθεί με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η ψεύτικη σελίδα ζητά από τον χρήστη να καταχωρίσει στοιχεία όπως την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του, αλλά και στοιχεία τραπεζικής κάρτας.

Πρόκειται για κλασική μορφή ηλεκτρονικής απάτης, κατά την οποία οι δράστες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς επίσημες κρατικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την εμφάνιση και την ονομασία του gov.gr.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανοίγουν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα SMS, ακόμη και όταν το μήνυμα φαίνεται να προέρχεται από επίσημο φορέα.

Για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή, οι χρήστες θα πρέπει να πληκτρολογούν οι ίδιοι τη διεύθυνση του επίσημου gov.gr στον φυλλομετρητή τους και να μεταβαίνουν στις αντίστοιχες υπηρεσίες, χωρίς να χρησιμοποιούν συνδέσμους που τους έχουν αποσταλεί μέσω μηνύματος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην καταχώριση στοιχείων τραπεζικών καρτών, καθώς τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επιτήδειους για οικονομική απάτη.

Το βασικό μήνυμα προς τους πολίτες είναι σαφές: δεν ακολουθούμε συνδέσμους από ύποπτα SMS και δεν καταχωρίζουμε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε άγνωστες σελίδες.