Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς κ. Γεωργία Πολυχρονάκη μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο των Χριστουγέννων δήλωσε πως είναι πολύ ικανοποιημένη και στάθηκε και στη σημαντική συμμετοχή του κόσμου.

Ανέφερε ότι στις εκδηλώσεις τόσο στον Άγιο Νικόλαο, όσο και στη Νεάπολη, αλλά και στα περισσότερα ανάματα των δέντρων, ο Δήμος προσπάθησε να συνεισφέρει όσο περισσότερο μπορούσε. Αυτό μπορεί να συνέβαινε μεταξύ άλλων είτε με τη μορφή της κάλυψης του ήχου και των dj, είτε με τα bubble show και τους μάγους.

Πρόσθεσε ότι στις μεγάλες κοινότητες όπως για παράδειγμα τον Άγιο Νικόλαο, τη Νεάπολη, το Βραχάσι, το Καλό Χωριό, την Κριτσά και την Ελούντα ό,τι μπορούσαν να κάνουν, το έκαναν!

Υπογράμμισε ότι έδωσαν πολύ μεγάλος βάρος στις εκδηλώσεις τόσο της Νεάπολης, όσο και του Αγίου Νικολάου και φάνηκε από την απήχηση και τα σχόλια του κόσμου ότι πήγαν πολύ καλά. Σε κάποιες περιπτώσεις ο καιρός δεν βοήθησε, αλλά παρόλα αυτά θεωρεί πως όλα κύλησαν έως τώρα πολύ καλά.

Χριστουγεννιάτικη γειτονιά

Σχολίασε ότι ο κόσμος αγκάλιασε φέτος ιδιαίτερα το καρουζέλ, ενώ τα άλογα που βρίσκονται καθημερινά εκεί, αλλά και τα χριστουγεννιάτικα, ξύλινα σπιτάκια σε συνδυασμό με το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, έχουν δημιουργήσει μια χριστουγεννιάτικη γειτονιά στη Λίμνη.

Υπογράμμισε πως όλοι οι άνθρωποι που είναι στο Τμήμα Πολιτισμού έχουν δουλέψει πολύ σκληρά ενώ σημαντική είναι η προσφορά και η βοήθεια των πολιτιστικών συλλόγων ανά κοινότητα, αλλά και της ΔΑΕΑΝ μέσω των ταινιών που προβάλει. Ανέφερε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει σαν δημοτική αρχή είναι να προσφέρουν στον κόσμο πολλές επιλογές και θεωρεί πως φέτος ο κόσμος είχε πολλές επιλογές, που κάλυπταν πολλά γούστα, αλλά και πολλές ηλικίες. Γίνεται σημαντική προσπάθεια να υπάρχει συνεργασία και το τμήμα πολιτισμού, όποτε ζητά βοήθεια, από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, την έχουν και γι’ αυτό θέλησε να τους ευχαριστήσει θερμά όλους.

Σχέδια

Για τους στόχους της νέας χρονιάς πρωτίστως θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά για ένα ευτυχισμένο και παραγωγικό νέο έτος. Ενημέρωσε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να δρομολογούν πράγματα, να πέφτουν ιδέες και να συντίθεται ο κορμός των εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Υποσχέθηκε ότι έρχονται πολύ σύντομα εκδηλώσεις και δράσεις που θα μας εντυπωσιάσουν, ενώ σχολίασε ότι σιγά -σιγά θα πλησιάσουν και οι Απόκριες, Πάσχα, παιδικό φεστιβάλ, φεστιβάλ κρηνών, φεστιβάλ πλατείας, που όλοι έχουν αγαπήσει.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ