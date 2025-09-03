Στις 5 Σεπτεμβρίου, τo Minos Beach Art Hotel υποδέχεται την Taittinger Champagne σε μια ξεχωριστή εμπειρία γαστρονομίας και οινογνωσίας . Ο διεθνώς καταξιωμένος Master Sommelier Stefan Neumann MS θα καθοδηγήσει τους καλεσμένους σε ένα αποκλειστικό masterclass αποκαλύπτοντας το μοναδικό χαρακτήρα του ιστορικού οίκου.
Η βραδιά κορυφώνεται στο εστιατόριο La Bouillabaisse, το πρώτο fine dining εστιατόριο του Αγίου Νικολάου, με πορεία που μετρά πάνω από πέντε δεκαετίες και 8 Χρυσούς Σκούφους. Ένα Degustation Menu 5-πιάτων έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναδείξει την κομψότητα και την πολυπλοκότητα τεσσάρων εξαιρετικών ετικετών της Taittinger Champagne.
Degustation Menu La Bouillabaisse x Taittinger Champagne
- Ωμός μαριναρισμένος τόνος, κρόκος αυγού, κάπαρη, τουρσί αγγούρι
με Taittinger Brut Réserve
- Αραντσίνι, μύδια, μάραθο, αυγοτάραχο
με Taittinger Rosé Prestige
- Καραβίδα, αφρός bouillabaisse, βασιλικός
με Taittinger Prélude Grand Cru
- Σφυρίδα, λάχανο, μπέικον speck, τυρί μετσοβόνε
με Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2012
- Λευκό ροδάκινο, άρκευθος, αμύγδαλο, παγωτό crème σαμπάνιας
Ο Οίκος Taittinger
Για σχεδόν έναν αιώνα, η οικογένεια Taittinger έχει αφιερωθεί στην παραγωγή σαμπάνιας με πάθος για την αριστεία. Όπως τονίζει ο Pierre Emmanuel Taittinger: «Το όνομα στη φιάλη είναι υπόσχεση. Συμβολίζει τη γνώση του παρελθόντος και τη δέσμευση μας για το μέλλον».
Σήμερα μαζί με τη νεότερη γενιά, Clovis και Vitalie Taittinger, η οικογένεια συνεχίζει να τιμά την παράδοση και την πορεία ενός εμβληματικού brand στον κόσμο της σαμπάνιας.
Μάθετε περισσότερα και κάντε κράτηση καλώντας στο 28410 22345 ή στέλνοντας email στο [email protected].