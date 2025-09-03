Στις 5 Σεπτεμβρίου, τo Minos Beach Art Hotel υποδέχεται την Taittinger Champagne σε μια ξεχωριστή εμπειρία γαστρονομίας και οινογνωσίας . Ο διεθνώς καταξιωμένος Master Sommelier Stefan Neumann MS θα καθοδηγήσει τους καλεσμένους σε ένα αποκλειστικό masterclass αποκαλύπτοντας το μοναδικό χαρακτήρα του ιστορικού οίκου.

Η βραδιά κορυφώνεται στο εστιατόριο La Bouillabaisse, το πρώτο fine dining εστιατόριο του Αγίου Νικολάου, με πορεία που μετρά πάνω από πέντε δεκαετίες και 8 Χρυσούς Σκούφους. Ένα Degustation Menu 5-πιάτων έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναδείξει την κομψότητα και την πολυπλοκότητα τεσσάρων εξαιρετικών ετικετών της Taittinger Champagne.

Degustation Menu La Bouillabaisse x Taittinger Champagne

Ωμός μαριναρισμένος τόνος, κρόκος αυγού, κάπαρη, τουρσί αγγούρι

με Taittinger Brut Réserve

με Taittinger Brut Réserve Αραντσίνι, μύδια, μάραθο, αυγοτάραχο

με Taittinger Rosé Prestige

με Taittinger Rosé Prestige Καραβίδα, αφρός bouillabaisse, βασιλικός

με Taittinger Prélude Grand Cru

με Taittinger Prélude Grand Cru Σφυρίδα, λάχανο, μπέικον speck, τυρί μετσοβόνε

με Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2012

με Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2012 Λευκό ροδάκινο, άρκευθος, αμύγδαλο, παγωτό crème σαμπάνιας

Ο Οίκος Taittinger

Για σχεδόν έναν αιώνα, η οικογένεια Taittinger έχει αφιερωθεί στην παραγωγή σαμπάνιας με πάθος για την αριστεία. Όπως τονίζει ο Pierre Emmanuel Taittinger: «Το όνομα στη φιάλη είναι υπόσχεση. Συμβολίζει τη γνώση του παρελθόντος και τη δέσμευση μας για το μέλλον».

Σήμερα μαζί με τη νεότερη γενιά, Clovis και Vitalie Taittinger, η οικογένεια συνεχίζει να τιμά την παράδοση και την πορεία ενός εμβληματικού brand στον κόσμο της σαμπάνιας.

Μάθετε περισσότερα και κάντε κράτηση καλώντας στο 28410 22345 ή στέλνοντας email στο [email protected].