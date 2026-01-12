Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο επιτήδειος άγνωστος αποπειράθηκε να εξαπατήσει δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Νομού Λασιθίου. Δικηγόροι του Αγίου Νικολάου -και όχι μόνο- έλαβαν τηλεφώνημα με το οποίο ένας άνδρας, υποστηρίζοντας ότι είναι ο νέος Ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου, ζητούσε να του δώσουν αριθμό και κωδικό ΙRIS του τραπεζικού τους λογαριασμού για να κάνει την καταχώρησή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί υπάρχει λήγουσα προθεσμία, σύμφωνα με σχετική ειδοποίηση, που είχε σταλεί από την ΑΑΔΕ στο Δικηγορικό Σύλλογο.

Αντίστοιχη απόπειρα εξαπάτησης των δικηγόρων του νομού, είχε γίνει τον Μάιο του 2025, την οποία η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου είχε αντιληφθεί γρήγορα και είχε εκδώσει σχετική ειδοποίηση, την οποία έστειλε σε όλα τα μέλη του, ώστε να προσέξουν και να μην εξαπατηθούν, κάνοντας σχετική καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, με εισαγγελική εντολή είχε γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός που χρησιμοποιήθηκε από τον απατεώνα ανήκε σε… κάρτα sim, η οποία ανήκει σε Πακιστανό! Ο δράστης παραμένει άγνωστος…

Ο Δικηγορικός Σύλλογος απέστειλε στα μέλη του, ειδοποίηση για τη νέα απόπειρα εξαπάτησης που έγινε σε αρκετούς δικηγόρους. Η ανακοίνωση, την οποία υπογράφει η επανεκλεγείσα Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Νομού Λασιθίου Σοφία Τσαγκαράκη, αναφέρει:

«Σε τηλεφωνικές κλήσεις που τυχόν λάβετε από δήθεν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, είναι ΑΠΑΤΗ και ήδη από χθες το απόγευμα έχουν καλέσει τις συναδέλφους μας (αναγράφονται κάποια ονόματα δικηγόρων), λέγοντας πως είναι ο Δημήτρης Αγαπητός στην πρώτη και στην δεύτερη ότι είναι ο νέος Ταμίας του Συλλόγου και ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών αναφέροντας την ΑΑΔΕ κ.λ.π. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην δίνετε στοιχεία σας και ενημερώστε τον Σύλλογο. Ήδη ο Δημήτρης Αγαπητός έχει κάνει καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα».

Η μήνυση

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπήρξε περίπτωση δικηγόρου που πάνω στο φόρτο εργασίας, έδωσε τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του και μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο περί απάτης, προέβη σε ακύρωση των στοιχείων αυτών.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τον κ. Αγαπητό, ο οποίος μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (στο προηγούμενο Δ.Σ. ήταν Ταμίας). Ο κ. Αγαπητός δεν έκυψε την αγανάκτησή του για ό,τι συνέβη και για την απάτη που αποπειράθηκε ο άγνωστος τηλεφωνητής, ο οποίος χρησιμοποίησε το όνομά του με στόχο να εξαπατήσει κάποιους συναδέλφους του. Χθες το απόγευμα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων.

«Δυστυχώς ζούμε καταστάσεις που απαιτούν επίδειξη προσοχής από όλους», τόνισε ο κ. Αγαπητός.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ