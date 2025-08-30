Ένα ακόμα βιβλίο του πολυγραφότατου Γιάννη Σταμέλου, ολοκλήρωσα το διάβασμα και προτείνω ανεπιφύλακτα να το αναζητήσετε! Είναι το 32ο (!) και, αυτή τη φορά, καταπιάνεται με τον «Ουρανό στην ελληνική ποίηση και τη Λαογραφία της Κρήτης».

Το βιβλίο καταπιάνεται με το μυστήριο και τη γοητεία που ασκεί στους ανθρώπους, διαχρονικά, το θέαμα του έναστρου ουρανού. Είναι σημαντικό ότι διαβάζεται ευχάριστα καθώς δεν είναι μία απλή παράθεση στεγνών γνώσεων. Τον συγγραφέα ενδιαφέρει η επίδραση που έχουν τα ουράνια φαινόμενα στην ανθρώπινη εμπειρία, έτσι όπως εκδηλώνεται μέσα από ποιήματα και τραγούδια, παραδόσεις, λαϊκές ιστορίες και παραμύθια.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στην «Εισαγωγή»: «Τα ουράνια σώματα έχουν περιβληθεί με μαγικές ιδιότητες και έχουν προκαλέσει τη λατρεία των ανθρώπων, κυρίως αυτά που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με τη λογική και την επιστήμη της εποχής. Ο φόβος και ο εξευμενισμός δημιούργησαν λατρευτικές τελετές και συνήθειες που σήμερα μπορεί να έχουν χάσει την τελεστική τους σημασία, ωστόσο όμως πολλές απ’ αυτές έφτασαν στις μέρες μας μέσα από μύθους, έθιμα, παραδόσεις και τα δημοτικά μας τραγούδια. Στην Κρήτη η παράδοση είναι ζώσα σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Έτσι πολλές από τις παραδόσεις που σχετίζονται με τα ουράνια σώματα, τις συναντάμε τόσο στις μαντινιάδες όσο και στα διάφορα έθιμα».

Στον θαυμάσιο Πρόλογο, που έγραψε ο καθηγητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Σήφης Παπαδάκης, διαβάζουμε: «Υπάρχουν πολλά βιβλία σχετικά με την Αστρονομία, δεν προσφέρουν όμως όλα την ίδια ευχαρίστηση στον αναγνώστη. Σ’ αυτό εδώ, ο Γιάννης Σταμέλος έχει κατορθώσει κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και εντυπωσιακό. Δεν είναι μόνο ότι ο αναγνώστης θα αντλήσει μεγάλη ευχαρίστηση διαβάζοντάς το. Αυτή η ευχαρίστηση θα είναι παρόμοια με εκείνη που νιώθουμε, όταν ατενίζουμε τον ουρανό τη νύχτα, όταν γεμίζει η ψυχή μας με το φως των αστεριών και του φεγγαριού».

Μας αρέσουν όλα τα βιβλία, τα οποία έχει συγγράψει ο Γιάννης Σταμέλος, καθώς καθ’ ένα απ’ αυτά αφορά διαφορετικό θέμα, το οποίο αναπτύσσεται με κατανοητή γραφή και η ανάγνωσή τους είναι πάντα απολαυστική. Παράλληλα, από τη θέση του προέδρου της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας, με την έκδοση του περιοδικού «Αμάλθεια» συνεχίζει σταθερά να προσφέρει στον πολιτισμό του τόπου μας.

ΥΓ: Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος στα τηλέφωνα 28410 24789 και 6977 192004 ή στο e-mail: [email protected].

ΛΕΩΝ.Κ.