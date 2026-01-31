Ανάλυση του Travel Guard αναδεικνύει την Κρήτη ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες το 2026.

Οι αναζητήσεις από τις ΗΠΑ για την Κρήτη αυξήθηκαν κατά 180%, κατατάσσοντας το νησί μας στην πρώτη θέση των προορισμών υψηλής αξίας, με προσιτό κόστος. Οι Αμερικανοί, αναφέρεται, αναζητούν πλέον αυθεντικές εμπειρίες, πολιτισμό και φύση. Η Κρήτη κερδίζει έδαφος λόγω της ποικιλίας της (γαστρονομία, παραλίες, ιστορία) και της ισχυρής τοπικής ταυτότητας.

Είναι σημαντικό ότι η Κρήτη έχει μπει δυναμικά στην επιλογή των Αμερικανών ως ένας ολοκληρωμένος και ελκυστικός προορισμός για τα επόμενα χρόνια, καθώς γνωρίζουμε ότι ως πελάτες θεωρούνται ως οι πιο… ανοιχτοχέρηδες. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται πολύ για τον πολιτισμό και την ιστορία, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς επισκέπτες για τους μήνες εκτός αιχμής, βοηθώντας στην επιμήκυνση της σεζόν.

ΛΕΩΝ.Κ.