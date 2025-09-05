Ολοκληρώθηκε η 14η περίοδος ανασκαφών στο λόφο Μπούφος στο Σίσι, από ομάδα του Πανεπιστημίου UCLouvain υπό την αιγίδα της Βελγικής Σχολής Αθηνών. Ρωτήσαμε τον επικεφαλής των ανασκαφών καθηγητή Αρχαιολογίας Jan Driessen για τα πρώτα γενικά συμπεράσματα:

«Οι δοκιμαστικές τομές επικεντρώθηκαν στην αποκάλυψη της “βιογραφίας” του μεγάλου, μνημειακού κτιρίου με την κεντρική αυλή, η ιστορία του οποίου ξεκινά το 2600 π.Χ., την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Φέτος ανακαλύφθηκαν περισσότερα δωμάτια της Μέσης Εποχής του Χαλκού, στη νότια πτέρυγα του κτιρίου και αυτά τα δωμάτια έχουν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό από το διάδοχό του, στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Περισσότερα στοιχεία βρέθηκαν επίσης για την εγκατάλειψη του κτιρίου, λίγο πριν την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, γύρω στο 1530 π.Χ.».

Σίγουρα ο αρχαιολογικός χώρος Μπούφος στο Σίσι κρύβει πολλά ακόμα μυστικά που ελπίζουμε ότι θα έλθουν στο φως τα επόμενα χρόνια.

ΛΕΩΝ.Κ.