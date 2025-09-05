Αυτή τη φορά η συζήτηση με τον διευθυντή της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίου Νικολάου (ΣΑΕΚ, πρώην Δημόσιο ΙΕΚ) κ. Γιάννη Τζάβλα είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον… πώς χαιρετιόντουσαν οι παλιοί αθρώποι στην Κρήτη:

Ο πρώτος χαιρετισμός τα παλιά τα χρόνια, πριν καθιερωθεί το «καλημέρα!» και το «καλησπέρα!», ήταν «Το καλό σου θέλω!» και η απάντηση ήταν:

«Το καλό που μου θες να’ χεις!» μας λέγει ο Γιάννης.

Εμείς θα σχολιάσουμε ότι η απάντηση «Το καλό που μου θες να ’χεις!», κατά κάποιο τρόπο παίρνει την αρχική φράση και την αντιστρέφει σε ευχή… δηλαδή «μακάρι το καλό που λες ότι θέλεις για μένα, να το έχεις κι εσύ!». Διακρίνουμε δηλαδή μια δόση ειρωνείας, σαν να λέει «ξα σου… ας δούμε αν πράγματι θέλεις το καλό μου»!

Ένας άλλος κλασικός χαιρετισμός, όταν κάναμε μία επίσκεψη σε σπίτι, ήταν:

«Ώρα καλή!» και η απάντηση που παίρναμε ήταν:

«Καλώς ορίσατε!», μία ευχή και πρόσκληση που δείχνει φιλοξενία.

Όταν όμως η συνάντηση γινότανε στο δρόμο, η απάντηση στην ευχή «Ώρα καλή!» ήταν «Πολλά τα έτη!», ευχόμενος δηλαδή μακροζωία και καλοτυχία.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ