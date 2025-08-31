Το σπίτι του Πετσαλάκη στα Αράπικα, γωνία Στρατηγού Κόρακα και Καντανολέοντος είναι εγκαταλειμμένο πολλά χρόνια και σε πολύ άσχημη κατάσταση σήμερα. Όμως υπάρχει μέσα του μια «ζωή» που επιβιώνει όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι άλλη από το τεράστιο «φρούτο του δράκου» (dragonfruit -Hylocereusundatus), ένα μεγάλο κακτοειδές που η αντοχή του στην έλλειψη νερού είναι τεράστια. Μας υπενθυμίζει την ακατανίκητη δύναμη της φύσης, καθώς άντεξε ακόμα και στη διάρκεια της μεγάλης ξηρασίας του τελευταίου χρόνου, παρά τα διαπιστωμένα συμπτώματα ορισμένων κλάδων του. Η ίδια η φύση κρατά ζωντανό το χώρο, παρά την εγκατάλειψη.

Η σημερινή αναφορά μου έχει σχέση με την ανθοφορία των τελευταίων ημερών που φέτος είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Mέτρησα 12 «ανοιχτά» πανέμορφα λουλούδια, όπως είναι τα λουλούδια των περισσότερων κάκτων. Θα αντέξουν μέχρι το μεσημέρι και μετά θα πέσουν. Νέα λουλούδια θα φανούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας που θα ανοίξουν το επόμενο πρωινό.

Ας θεωρήσουμε αυτήν την καλή ανθοφορία ως ένα καλό σημάδι, ότι ο χειμώνας 2025/6 θα είναι φυσιολογικός, με αρκετές βροχές και θα γεμίσουν τον υδροφόρο ορίζοντα και βεβαίως το φράγμα Αποσελέμη.

Λίγα λόγια για το φυτό αυτό. Το όνομα Dragonfruit («φρούτο του δράκου») το πήρε λόγω της εξωτερικής του επιφάνειας που θυμίζει τις φολίδες του δράκου. Η σάρκα του φρούτου του έχει λευκό χρώμα και είναι γεμάτη μικρά μαύρα σποράκια, τα οποία έχουν ισχυρές καθαρτικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να συμβάλουν στη διέγερση της κινητικότητας του εντέρου. Ανήκει στην κατηγορία των γλυκών φρούτων, τρώγεται ωμό ή χρησιμοποιείται για την παρασκευή κομπόστας και μαρμελάδας. Ακόμα και οι φλούδες του μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αλοιφή και οι ανθοί ως τσάι!

ΛΕΩΝ.Κ.