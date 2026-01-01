Λίγο πριν την έλευση του νέου χρόνου ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για αρκετά και ενδιαφέροντα ζητήματα.

Τον επισκεφθήκαμε στο γραφείο του, απ’ όπου ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλο τον κόσμο και απέστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους δημότες να στηρίξουν τον Άγιο Νικόλαο και να παραμείνουν φέτος τις γιορτές στην περιοχή. Όπως τόνισε, η πόλη είναι στολισμένη, υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις και τα καταστήματα είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τον κόσμο και να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

Από το Δήμαρχο ζητήσαμε να μοιραστεί μαζί μας τις τελευταίες ειδήσεις του έτους.

Αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική ανακοίνωση της έναρξης μιας στρατηγικής συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, για την οποία έχουμε ξαναγράψει σε προηγούμενα φύλλα της ΑΝΑΤΟΛΗΣ και αφορά τη μεγάλη έκταση των 57 στρεμμάτων, στους Πίσιδες.

Όπως σημείωσε, μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, θα αξιοποιηθεί το πολύ μεγάλο αυτό ακίνητο έτσι ώστε να παράσχει και δυνατότητες κατοικίας σε εργαζομένους, φοιτητές και δικαιούχους κοινωνικής κατοικίας, αλλά και δυνατότητα ανέγερσης διαφόρων υποδομών με κοινωνικό χαρακτήρα και άλλων υποδομών που μπορεί να αξιοποιήσει με παραχώρηση ο Δήμος.

Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και, όπως υπογράμμισε, τα ζητήματα κατοικίας αποτελούν βαριάς σημασίας κοινωνικά ζητήματα που σε μια περιοχή όπως και την δική μας έχει σχέση και με την βιωσιμότητα των διαφόρων δραστηριοτήτων. Σημείωσε παραδειγματικά, ότι η περιοχή μας έχει δυο σχολές, που για να μπορέσουν να παραμείνουν βιώσιμες είναι σημαντικό οι φοιτητές τους να μπορούν να μείνουν. Κάτι αντίστοιχο επεσήμανε ότι συμβαίνει και με τους εργαζομένους, καθώς δεν έχουν όλοι ιδιόκτητα σπίτια. Στόχος είναι να μπορεί να αυξηθεί ο πληθυσμός της περιοχής αλλά και να παραμένουν και τους δώδεκα μήνες τα άτομα εδώ. Αυτό είναι στοιχείο βιωσιμότητας.

Για πάνω από 20 χρόνια η έκταση των 57 στρεμμάτων έχει μείνει αναξιοποίητη και ο κ. Μενεγάκης θεωρεί ότι έχει έρθει ο καιρός να αξιοποιηθεί. Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι συμφωνήθηκε αυτή η στρατηγική συνεργασία του Δήμου Αγίου Νικολάου με την ΔΥΠΑ· ήταν κάτι που το ξεκίνησαν με την προηγούμενη διοίκηση της ΔΥΠΑ και τώρα συνεχίζεται. Αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσία του Βουλευτή Λασιθίου κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, με την Διοίκηση της Υπηρεσίας.

Το επόμενο βήμα για την υλοποίηση του στόχου είναι η υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας όπου θα οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Μετά από αυτό το μνημόνιο η ΔΥΠΑ θα αναθέσει την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης για την αξιοποίηση του ακινήτου. Τα όσα ανέφερε πιο πάνω ο Δήμαρχος είναι πιο γενικά, αφορούν τις δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιηθεί ένα ακίνητο σαν αυτό. Σημείωσε πάντως ότι αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να τα έχει είτε χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της ΔΥΠΑ είτε με άλλες πηγές χρηματοδότησης, αλλά και είτε με την σύμπραξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αναπτυξιακά βήματα

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο Άγιος Νικόλαος, είναι μια περιοχή που αξίζει να ζει κανείς, αλλά χρειάζονται συντονισμένες κινήσεις και αναπτυξιακά βήματα για να μπορέσουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα από αυτά θεωρεί ότι είναι η αξιοποίηση μιας τέτοιας έκτασης που θα προσφέρει αξιόλογες δυνατότητες.

Το Σχέδιο Πόλης

Πέραν αυτής θα μπορούσε να επεκταθεί το σχέδιο πόλης του Αγίου Νικολάου και να γίνουν σχέδια σε οικισμούς ώστε να υπάρχει δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης και με πιο οικονομικούς τρόπους, κάτι το οποίο επηρεάζει ιδιαίτερα τόσο την μικρομεσαία οικονομική τάξη του πληθυσμού, όσο και τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν και να ζήσουν εδώ.

«Στόχος, είπε, είναι τελικά να καταφέρουμε να γίνουμε μια περιοχή βιώσιμη και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις όσο περνά από την δική μας δικαιοδοσία για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Για το ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Μιλώντας για παρεμβάσεις και στόχους, τον ρωτήσαμε σε τι φάση βρίσκεται τώρα η διαδικασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Απάντησε ότι έχει κατατεθεί η πρόταση και περιμένουν από την αρχή του νέου έτους την αξιολόγηση. Ο ίδιος θεωρεί πως έχει γίνει μια καλή πρόταση και περιμένουν να αξιολογηθεί, ωστόσο σημείωσε ότι το βλέπουν αισιόδοξα και θετικά. Σε κάθε περίπτωση εάν για κάποιο λόγο δεν μπορέσει να μπει σε κάποιο πρόγραμμα, θα το αναλάβει ο Δήμος και με δικά του κεφάλαια καθώς είναι μια κοινωνική ανάγκη που η περιοχή την χρειάζεται και έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να την είχε. Επεσήμανε ότι υπάρχει έντονη ευαισθησία από την Δημοτική Αρχή για το θέμα της αναπηρίας και ζητούμενο είναι να γίνουν περισσότερα πράγματα.

Άλλωστε, όπως είπε, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας γενικότερα θέλει ακόμη πολλή δουλειά, πρόγραμμα, σχεδιασμό και υλοποίηση και ο Δήμος προσπαθεί από την πλευρά του να δημιουργεί τέτοιες συνθήκες. Στις εργολαβίες που έχουν προγραμματίσει για ανακατασκευές πεζοδρομίων, δρόμων κλπ. οι νέες κατασκευές, θα έχουν ως κριτήριο αυτό.

Για το κλειστό Γυμναστήριο

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είμαστε στο τέλος της διαδρομής, μέχρι να μπει ο ανάδοχος και να αρχίσει να εκτελείται το έργο. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση βρίσκεται στο λεγόμενο προσυμβατικό έλεγχο, δηλαδή τον τελικό έλεγχο που κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση ο Δήμος με τον ανάδοχο για να το κατασκευάσει. Οι έλεγχοι παίρνουν ένα χρονικό διάστημα και μόλις ελεγχθεί, προχωρά και η υπογραφή.

Στόχος είναι, όπως είπε ο Δήμαρχος, να προχωρήσει το μεγαλύτερο κομμάτι μέσα στο 2026, ώστε να έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο αντάξιο των αθλημάτων που ανθούν στην περιοχή, αλλά και των παιδιών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Υπάρχουν πολλά αθλήματα που χρειάζονται τον κλειστό χώρο όπως το βόλεϊ, το μπάσκετ, η ξιφασκία, η ρυθμική γυμναστική, χοροί αλλά και πολλά ακόμη αντικείμενα.

Τόνισε ότι πρόκειται για την έναρξη μιας άλλης εποχής για την περιοχή επισημαίνοντας ότι μπορεί να γίνει ένα ολόκληρο αθλητικό κέντρο, που πέραν των άλλων θα μπορεί να προσελκύει τουρνουά και πρωταθλήματα.

Ο τόπος έχει ανάγκη τις υποδομές, μέσα από αυτές θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες ενώ παράλληλα θα προσελκύσουν και κόσμο στην περιοχή. Σχολίασε ότι σαν περιοχή, αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε ένα βήμα, για να «μεγαλώσουμε» γενικότερα ώστε να έχουμε μια βιωσιμότητα ως μια πολιτεία που έχει κεντρικές υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές, που θα έχουν ανθρώπινη, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα τέτοια, ώστε να καθιστά τον τόπο βιώσιμο ως πρωτεύουσα.

Υποδομές και προκλήσεις

Ο Δήμαρχος μίλησε και για το νέο αεροδρόμιο που φτιάχνεται στο Καστέλι, αλλά και το Βόρειο Οδικό Άξονα και τις αλλαγές που ενδεχομένως να επιφέρουν στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου.

Ο κ. Μενεγάκης σχολίασε ότι τώρα θα αυξηθούν οι ευκαιρίες και η τουριστική κίνηση και ότι ο στόχος είναι να μπορέσει να απορροφηθεί ο κόσμος που θα έρθει, τόσο εποχιακά όσο και μόνιμα.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να φτιάχνουν οι προϋποθέσεις για να γίνει πράξη αυτό και ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο θέμα που όλοι μαζί πρέπει να το μελετήσουμε. Υπάρχει κίνδυνος, επειδή οι αποστάσεις και οι χρόνοι μεταφοράς στο γειτονικό νομό θα είναι σύντομες, ο κόσμος να φεύγει και να πηγαίνει στο Ηράκλειο. Εξήγησε ότι δεν μπορεί, μια περιοχή να στηριχθεί μόνο από τους καλοκαιρινούς μήνες και ότι σκοπός είναι οι νέοι να μείνουν στην περιοχή και να καταφέρουν να προσελκύσουν και νέο κόσμο.

Στάθηκε στο ότι θέλουν σα δημοτική αρχή να υπάρχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες εργασίας, κατοικίας και οι προϋποθέσεις που χρειάζονται οι πολίτες.

«Η έκφραση αγάπης για τον τόπο εκδηλώνεται μέσα από τις πράξεις που λειτουργούν για το καλό του. Όλοι μαζί, η κοινωνία, οι δημόσιοι φορείς και οι ιδιωτικοί πρέπει να κάνουμε ο κάθε ένας από την πλευρά του ό,τι μπορεί για να αναπτυχθούμε περισσότερο, για το καλό και το μέλλον του τόπου και των ανθρώπων του», κατέληξε.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ