Μια σημαντική ανάσα χρόνου, αλλά και την υπόσχεση για δικαιότερες ρυθμίσεις, έλαβαν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές, καθώς η πολυαναμενόμενη υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων κατοικιών μέσω τραπεζικού συστήματος έλαβε επίσημη παράταση. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη του μέτρου με την αυγή του νέου έτους, την 1η Ιανουαρίου 2026, οι έντονες πιέσεις και οι τεκμηριωμένες ενστάσεις φορέων, με πρωτοστάτες την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, οδήγησαν το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ στη μετάθεση της ημερομηνίας για την 1η Απριλίου 2026.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αναβολή, αλλά μια ουσιαστική παραδοχή πως η οριζόντια εφαρμογή ψηφιακών μέτρων, χωρίς κοινωνικά κριτήρια, κινδυνεύει να εγκλωβίσει μια μεγάλη μερίδα πολιτών σε αδιέξοδα.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης για τις αλλαγές αυτές βρίσκεται ο κ. Γιώργος Αράπογλου, δικηγόρος και υπεύθυνος ενημέρωσης ιδιοκτητών ακινήτων του νομού Ηρακλείου. Ο κ. Αράπογλου, εκπροσωπώντας την ΠΟΜΙΔΑ σε τοπικό επίπεδο, ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις νέες υποχρεώσεις, επισημαίνοντας τις «γκρίζες ζώνες» που οδήγησαν στην ανάγκη για παράταση.

Σύμφωνα με τον κ. Αράπογλου, το νέο καθεστώς υποχρεώνει τους ενοικιαστές να καταβάλλουν τα μισθώματα αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω e-banking ή κατάθεσης σε λογαριασμό), ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στις επαγγελματικές μισθώσεις. Ωστόσο, η εφαρμογή του στις κατοικίες παρουσίαζε μια σημαντική κοινωνική αστοχία: δεν προέβλεπε εξαιρέσεις.

«Η αρχική πρόβλεψη κρίθηκε προβληματική και άδικη, καθώς θα εφαρμοζόταν χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως τους συμπολίτες μας που έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους», τονίζει ο κ. Αράπογλου.

Ο ίδιος υπογραμμίζει την αντίφαση που θα προέκυπτε: την ίδια στιγμή που το κράτος απαλλάσσει τους πολίτες άνω των 70 ετών από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών δαπανών (το γνωστό 33% του εισοδήματος), θα τους υποχρέωνε ξαφνικά να διαχειριστούν ψηφιακά τη μίσθωση της κατοικίας τους.

Διορθώσεις προ των πυλών

Η τρίμηνη αυτή παράταση λειτουργεί ως μια «δοκιμαστική περίοδος» και ως χρόνος προσαρμογής για τη διοίκηση. Η ΑΑΔΕ φαίνεται πλέον διατεθειμένη να εξειδικεύσει τις εξαιρέσεις, ώστε ο νόμος να είναι εφαρμόσιμος χωρίς να επιβαρύνει δυσανάλογα εκείνους που δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική εξοικείωση.

«Η έλλειψη εξαιρέσεων θεωρήθηκε άδικη και η παράταση στοχεύει ακριβώς στην επίλυση αυτών των ζητημάτων», σημειώνει ο κ. Αράπογλου. Μέχρι τον Απρίλιο του 2026, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του μέτρου, η οποία πιθανότατα θα ενσωματώνει τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για την προστασία των ηλικιωμένων και των ατόμων με αντικειμενική αδυναμία χρήσης τραπεζικών συστημάτων.

Το μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες της Κρήτης

Για την Κρήτη, όπου η ιδιοκτησία ακινήτων αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και κοινωνικής συνοχής, η παρέμβαση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου ήταν καίρια. Η ανάδειξη του θέματος από τον κ. Αράπογλου και τους συνεργάτες του υπενθυμίζει ότι οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, όσο απαραίτητες κι αν είναι για τη διαφάνεια, πρέπει να έχουν ανθρώπινο πρόσωπο.

Η παράταση δίνει τον απαραίτητο χρόνο ώστε οι ιδιοκτήτες στο Ηράκλειο, το Λασίθι και την υπόλοιπη Κρήτη να προετοιμαστούν, αλλά και στο κράτος να διασφαλίσει ότι ο νόμος θα είναι δίκαιος για όλους. Μέχρι την 1η Απριλίου, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει με νέες εγκυκλίους που θα ορίζουν ρητά ποιοι εξαιρούνται, αποτρέποντας άσκοπα πρόστιμα και ταλαιπωρία για την τρίτη ηλικία.

