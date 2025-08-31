Με δεδομένο το γεγονός πως οι πωλήσεις έχουν ολοκληρωθεί για την περίοδο αιχμής της φετινής τουριστικής σεζόν κι έχουν ξεκινήσει οι πωλήσεις για την επόμενη, αναζητήσαμε στη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Ελλάδα και την Κρήτη, την θέση που έχει το Λασίθι και οι προορισμοί του.

Ο Νομός Λασιθίου στη γερμανική τουριστική αγορά παρουσιάζεται σε περίοπτη θέση από όλους τους μεγάλους Γερμανούς τουριστικούς πράκτορες, αλλά είναι προφανές πως η αφήγηση του μάρκετινγκ δεν είναι μονολιθική. Αντίθετα, υπάρχει μια σαφής γεωγραφική και θεματική τμηματοποίηση των προσφορών του νομού. Το Λασίθι δεν προωθείται ως ένας ενιαίος, ομοιόμορφος προορισμός, διότι ως γνωστόν, δεν είναι. Έτσι, πωλείται στη γερμανική αγορά ως δύο ξεχωριστές, συμπληρωματικές ταξιδιωτικές έννοιες. Η μια αφορά την «Ακτή Πολυτελείας» στον βορρά και η άλλη την «Οικογενειακή Ριβιέρα» στο νότο.

Αυτή η διχοτόμηση δεν είναι τυχαία, αλλά μια σαφής στρατηγική της αγοράς. Οι tour operators χρησιμοποιούν τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής για να αναπτύξουν διακριτά τουριστικά προϊόντα. Ο κοσμοπολίτικος κόλπος του Μιραμπέλλου προσφέρεται για πολυτέλεια, ενώ η εκτεταμένη, λιγότερο ανεπτυγμένη νότια ακτογραμμή είναι ιδανική για αυτόνομα οικογενειακά θέρετρα.

Προφανώς και μια ενιαία καμπάνια προώθησης για το Λασίθι θα είναι αναποτελεσματική και θα αποτύχει να αποτυπώσει τη συγκεκριμένη ελκυστικότητα των βόρειων και νότιων ακτών του. Ωστόσο παρουσιάζει ενδιαφέρον η εικόνα που καλλιεργείται για κάθε σημείο του νομού και μπορέσαμε να καταγράψουμε δημοσιογραφικά και ενδεικτικά, με βάση τις ιστοσελίδες των γερμανών τουριστικών πρακτόρων.

Άγιος Νικόλαος και Ελούντα: «Πολυτέλεια και Lifestyle»

Άγιος Νικόλαος και Ελούντα προβάλλονται ως η κοσμοπολίτικη καρδιά της Ανατολικής Κρήτης. Ο Άγιος Νικόλαος περιγράφεται ως μία από τις «ομορφότερες πόλεις της Κρήτης» με τη βαθιά λίμνη Βουλισμένη και το γοητευτικό λιμάνι του. Η Ελούντα προωθείται ρητά ως μια «αποκλειστική και πολυτελής όαση» με «πρώτης τάξεως εγκαταστάσεις» και προορισμός για ξενοδοχεία πολυτελείας. Αυτή η περιοχή στοχεύει σε εύπορα ζευγάρια και ταξιδιώτες που αναζητούν υψηλής ποιότητας χαλάρωση και γραφική ομορφιά.

Η TUI παρουσιάζει το 5 αστέρων Minos Palace στον Άγιο Νικόλαο. Το DER Touristik προβάλλει το 5 αστέρων Daios Cove στο Βαθύ (κοντά στον Άγιο Νικόλαο). Το Alltours διαθέτει ξενοδοχεία τόσο στον Άγιο Νικόλαο (από 75€) όσο και στην Ελούντα (από 167€), υποδεικνύοντας ένα υψηλότερο επίπεδο τιμών για την Ελούντα.

Όπως αναφέρουν κι άλλοι πράκτορες μια ευρεία γκάμα καταλυμάτων 5 αστέρων όπως το Mirabello Bay Luxury Resort, το Minos Palace hotel & suites, το Blue Marine Resort & Spa και το NIKO Seaside Resort – MGallery είναι διαθέσιμα μέσα και γύρω από τον Άγιο Νικόλαο.

Σίσι: Η «Γοητευτική και Ήρεμη» Εναλλακτική

Τοποθετείται ως ένα «ζεστό», «γραφικό ψαροχώρι» με «παραδοσιακές ταβέρνες», προσφέροντας μια πιο ήσυχη εναλλακτική λύση στα κοντινά πολυσύχναστα θέρετρα των Μαλίων και της Χερσονήσου. Απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Το DER Touristik παρουσιάζει το Kalimera Kriti Hotel & Village Resort, ένα φιλικό προς την οικογένεια κατάλυμα ακριβώς πάνω στην παραλία με εκτεταμένες αθλητικές εγκαταστάσεις

Ιεράπετρα και Μακρύς Γιαλός

Εδώ ξεκινά η προώθηση της νότιας ακτής. Το Μέτωπο «Ήλιου & Οικογένειας». Αυτή η περιοχή αναπτύσσεται ενεργά ως προορισμός για all-inclusive οικογενειακές διακοπές στην παραλία. Η Ιεράπετρα σημειώνεται για τη θέση της στο Λιβυκό Πέλαγος, προσφέροντας χαλάρωση «μακριά από την πολύβουη τουριστική ατμόσφαιρα της βόρειας ακτής».

Ο Μακρύς Γιαλός και οι κοντινοί οικισμοί Κουτσουράς/ Κουτσουνάρι φιλοξενούν οικογενειακά ξενοδοχεία και ξενοδοχεία τύπου club.

Η Alltours έχει σημαντική παρουσία εδώ, λανσάροντας το alltoura Club Hotel Mare Blue & Village στο Κουτσουνάρι (κοντά στην Ιεράπετρα) ως μέρος της επέκτασης του club brand της. Προσφέρει επίσης το 5 αστέρων Hotel Kakkos Beach στην Ιεράπετρα.

Το πρακτορείο Schauinsland-Reisen παρουσιάζει το Hotel South Coast στον Κουτσουρά (κοντά στον Μακρύ Γιαλό) ως «schauinsland-reisen-Original», ένα οικογενειακά διοικούμενο ξενοδοχείο με επιλογή all-inclusive, τονίζοντας την εστίαση σε μοναδικά, επιμελημένα καταλύματα. Ο DER Touristik (μέσω συνεργατών) αναφέρει το Villea Village στον Μακρύ Γιαλό.

Σητεία, «ανέγγιχτη και αυθεντική» απόδραση

Η Σητεία προβάλλεται ως ένας πιο ήσυχος, πιο αυθεντικός προορισμός όπου «οι ίδιοι οι Έλληνες κάνουν διακοπές». Η ανατολική πλευρά του Λασιθίου γενικά προωθείται για την ελκυστικότητά της εκτός της πεπατημένης, με μοναδικά αξιοθέατα όπως το φοινικόδασος του Βάι και απομονωμένα μέρη όπως ο Ξερόκαμπος. Στοχεύει σε πιο ανεξάρτητους ταξιδιώτες, λάτρεις της φύσης και όσους επιδιώκουν να ξεφύγουν από τον μαζικό τουρισμό. Η παρουσία μεγάλων πακέτων από tour operators είναι αισθητά πιο περιορισμένη εδώ σε σύγκριση με άλλα μέρη του Λασιθίου. Η Alltours αναφέρει τη Σητεία ως λιμάνι αλλά δεν παραθέτει συγκεκριμένα πακέτα ξενοδοχείων, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως προορισμό για μεμονωμένα ταξίδια παρά για μαζικό τουρισμό πακέτων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ