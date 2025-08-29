Η περιοχή του κόλπου του Μιραμπέλλου αποτελεί τη ναυαρχίδα του τουριστικού προϊόντος της Ανατολικής Κρήτης στη βρετανική αγορά. Η Ελούντα, ειδικότερα, προβάλλεται από το σύνολο των tour operators ως η επιτομή της πολυτέλειας και της αποκλειστικότητας.

Συνεχίζοντας την έρευνα στους τουριστικούς πράκτορες των μεγάλων και σημαντικών αγορών (για το πώς πουλάνε την ανατολική Κρήτη φέτος) αναζητήσαμε πληροφόρηση από την βρετανική αγορά που αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική αγορά για την Κρήτη και την περιοχή. (Στο προηγούμενο φύλλο της «Α» προηγήθηκε η γερμανική αγορά που είναι πρώτη στην Ελλάδα και την Κρήτη).

Η αφηγηματική πρόταση περιστρέφεται γύρω από την ηρεμία, την εκπληκτική θέα προς τη Σπιναλόγκα και την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων καταλυμάτων περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά και πολυβραβευμένα ξενοδοχεία της Ελλάδας, όπως τα Elounda Gulf Villas, Daios Cove και Domes of Elounda, τα οποία προβάλλονται συστηματικά από premium πράκτορες, όπως η Kuoni και η Trailfinders.

Ο Άγιος Νικόλαος, από την πλευρά του, παρουσιάζεται ως το κοσμοπολίτικο κέντρο της περιοχής. Η προώθησή του εστιάζει στη μοναδική γεωγραφία του, με την εμβληματική λίμνη Βουλισμένη, το λιμάνι και τη μαρίνα να δημιουργούν ένα «γοητευτικό και χαρισματικό» σκηνικό, όπως περιγράφει στην προβολή της η Birtish Airways. Η πόλη προβάλλεται ως ένας ζωντανός προορισμός με πληθώρα επιλογών σε εστιατόρια, καφέ και καταστήματα, προσφέροντας μια πιο έντονη κοινωνική ζωή σε σχέση με την απομονωμένη ηρεμία της Ελούντας.

Το ισχυρότερο προωθητικό εργαλείο ολόκληρης της περιοχής είναι, χωρίς αμφιβολία, η νησίδα της Σπιναλόγκα. Παρουσιάζεται από όλους τους πράκτορες ως μια απαραίτητη εκδρομή, συνδυάζοντας το ιστορικό ενδιαφέρον με τη φυσική ομορφιά του τοπίου.

Ελούντα και Άγιος Νικόλαος

Η εικόνα της συνύπαρξης

Η σχέση μεταξύ των δύο αυτών προορισμών είναι ταυτόχρονα συμβιωτική και ανταγωνιστική. Συμβιωτική, διότι ο Άγιος Νικόλαος προσφέρει τις υποδομές και τη ζωντάνια μιας πόλης που συμπληρώνουν την απομονωμένη πολυτέλεια των θέρετρων της Ελούντας.

Ωστόσο, η συντριπτική έμφαση που δίνουν οι premium operators αποκλειστικά στην Ελούντα κινδυνεύει να υποβαθμίσει τον Άγιο Νικόλαο, μετατρέποντάς τον σε έναν απλό δορυφόρο ή πέρασμα, αντί για έναν αυτόνομο, υψηλού επιπέδου προορισμό. Η διάκριση που κάνει, για παράδειγμα, η British Airways, περιγράφοντας την Ελούντα ως το πολυτελές θέρετρο και τον Άγιο Νικόλαο ως παραδοσιακό και γοητευτικό, τοποθετεί την Ελούντα σε ένα ανώτερο σκαλοπάτι στην αντίληψη του Βρετανού τουρίστα.

Για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του στο premium τμήμα της αγοράς, ο Άγιος Νικόλαος οφείλει να αναπτύξει και να προβάλει τη δική του μοναδική πρόταση πολυτέλειας, όπως τα boutique hotels εντός του αστικού ιστού και οι αναβαθμισμένες γαστρονομικές εμπειρίες γύρω από τη λίμνη. Και βέβαια η πόλη να αποκτήσει εικόνα σύγχρονης τουριστικής πόλης, που αντιστοιχεί στα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα με τις υψηλές παροχές υπηρεσιών.

Σίσι: το ήσυχο καταφύγιο

Το Σίσι έχει καταφέρει να χαράξει μια πολύ επιτυχημένη και διακριτή θέση στη βρετανική αγορά. Η προωθητική του ταυτότητα οικοδομείται στρατηγικά πάνω στην αντίθεση με τους γειτονικούς, θορυβώδεις προορισμούς των Μαλίων και της Χερσονήσου. Παρουσιάζεται ως ένα ήσυχο, γραφικό ψαροχώρι, που προσφέρει μια «δόση αυθεντικής Ελλάδας». Η έμφαση δίνεται στο γοητευτικό του λιμάνι, στις παραδοσιακές ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκο ψάρι και στις ήρεμες, προστατευμένες παραλίες του, όπως η παραλία Μπούφος.

Αυτή η τοποθέτηση καθιστά το Σίσι ιδανικό προορισμό για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν χαλάρωση και ηρεμία, αλλά ταυτόχρονα επιθυμούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πιο έντονες δραστηριότητες και τη νυχτερινή ζωή των γειτονικών περιοχών, αν και όποτε το επιλέξουν.

Οι κυρίαρχοι παίκτες TUI & Jet2holidays

Οι TUI και Jet2holidays αποτελούν τους δύο πυλώνες της μαζικής βρετανικής αγοράς για την Κρήτη. Η στρατηγική τους βασίζεται στην προσφορά ενός ευρέος φάσματος επιλογών που καλύπτουν τις ανάγκες της μέσης βρετανικής οικογένειας και των ζευγαριών.

Η TUI, ως ο μεγαλύτερος ολοκληρωμένος τουριστικός οργανισμός, εστιάζει κυρίως σε μεγάλα, καθιερωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με ισχυρή παρουσία στο μοντέλο All-Inclusive, προσφέροντας πακέτα που εγγυώνται ασφάλεια και προβλεψιμότητα.

Η Jet2holidays, από την πλευρά της, ακολουθεί μια παρόμοια στρατηγική όσον αφορά την κάλυψη της μαζικής αγοράς, αλλά διαφοροποιείται προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία, όπως οι διακοπές οποιασδήποτε διάρκειας («Any duration holidays»). Επιπλέον, έχει διεισδύσει δυναμικά και στο ανώτερο τμήμα της αγοράς μέσω της εξειδικευμένης σειράς προϊόντων «Indulgent Escapes», η οποία περιλαμβάνει πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ μαζικού και premium τουρισμού.

Η Ελούντα, ο Άγιος Νικόλαος και το Ηράκλειο

Μια κρίσιμη διαπίστωση που προκύπτει από την ανάλυση και των δύο αυτών κυρίαρχων παικτών είναι η γεωγραφική κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιούν. Προορισμοί του Βορείου Λασιθίου, όπως ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα και το Σίσι, εντάσσονται συστηματικά κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα «Heraklion area» (Περιοχή Ηρακλείου).

Αυτή η πρακτική, αν και μπορεί να εξυπηρετεί λειτουργικούς σκοπούς που σχετίζονται με τις πτήσεις προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την τουριστική ταυτότητα του Νομού Λασιθίου. Υποβαθμίζει την περιοχή σε έναν απλό δορυφόρο του Ηρακλείου, αποδυναμώνει το τοπικό brand και εμποδίζει τη δημιουργία μιας ισχυρής και διακριτής εικόνας για την Ανατολική Κρήτη στην αντίληψη του Βρετανού καταναλωτή.

Οι Premium Παίκτες (British Airways Holidays & Kuoni)

και η αγορά της πολυτέλειας

Στο ανώτατο άκρο της αγοράς τοποθετούνται η British Airways Holidays και η Kuoni, οι οποίες απευθύνονται σε ένα πιο απαιτητικό και εύπορο κοινό. Η British Airways Holidays αξιοποιεί το ισχυρό brand της αεροπορικής εταιρείας για να προσφέρει πακέτα που συνδυάζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία με προσεκτικά επιλεγμένα, κυρίως πεντάστερα, ξενοδοχεία. Στην προώθησή της, η Κρήτη παρουσιάζεται ως ένας εκλεπτυσμένος προορισμός, με την Ελούντα να κατέχει κεντρική θέση και να περιγράφεται ρητά ως «το πολυτελές πεντάστερο θέρετρο της Κρήτης».

Η Kuoni, από την άλλη, αντιπροσωπεύει την κορυφή της πυραμίδας του πολυτελούς τουρισμού, προσφέροντας πλήρως εξατομικευμένες και κατά παραγγελία (tailor-made) ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η έμφαση της Kuoni δεν είναι απλώς στη διαμονή, αλλά στη συνολική εμπειρία. Στο χαρτοφυλάκιό της για την Κρήτη προωθούνται ενεργά κατηγορίες όπως Spa & wellness, Multi-centre (συνδυασμός προορισμών) και Villas, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις για ιδιωτικότητα και ευεξία. Για την Kuoni, η Ελούντα αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό προορισμό ενδιαφέροντος εντός του Νομού Λασιθίου, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως η πρωτεύουσα της πολυτέλειας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ