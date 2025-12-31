Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455 Β΄/ 1978), β) Τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ν.5209/2025 (ΦΕΚ 100Α΄/13-06-2025), γ) Τα αριθμ. πρωτ.: 21707/29-12-2025 και 21708/29-12-2025 έγγραφα Διεύθυνσης Μελετών Τμήματος

Ανάθεσης και Εποπτείας Δήμου Αγίου Νικολάου, αποφασίζει:

1. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχήματος επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και συγκεκριμένα επί των παραλιακών οδών Ακτή Στυλιανού Κουνδούρου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, από ώρα 14:00 της Τετάρτης 31-12-2025 και έως πέρας της εκδήλωσης «ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ» που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Αγίου Νικολάου.

2. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 295 Γ.Κ.Λ.Α.Ν. (ΦΕΚ

455Β΄/78) ως ισχύει.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ.

ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος