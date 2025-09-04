Σε προηγούμενο φύλλο της ΑΝΑΤΟΛΗΣ αναφερθήκαμε στο ζήτημα της στασιμότητας που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί ένα έργο που εδώ και 20 χρόνια(!) έχει διαπιστωθεί η αξία και χρησιμότητά του για τον εμπλουτισμό των τουριστικών υποδομών, ως μια συμπληρωματική ενασχόληση προς τους επισκέπτες του Αγίου Νικολάου – τους λάτρεις των καταδύσεων. Το καταδυτικό πάρκο είναι στοιχείο αναβάθμισης και διαφοροποίησης από τόσους άλλους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς, εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η υλοποίησή του.

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου εξέφρασε την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης και λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου Αγίου Νικολάου και την υποστήριξή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό. Η αρνητική γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει μπλοκάρει την πρόοδο του έργου, με αποτέλεσμα να έχει παγώσει χωρίς έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης…

Αίτηση θεραπείας

Το Δ.Σ. της Τ.Κ. ενημερώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Μπελούκα ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου κατέθεσε πριν από ένα μήνα (25-7-2025) – δηλαδή 10 μήνες μετά την αρνητική γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας – αίτηση θεραπείας επί της συγκεκριμένης αρνητικής γνωμοδότησης.

Υπενθυμίζομε ότι το ζήτημα της έγκρισης χωροθέτησης του καταδυτικού πάρκου «προσέκρουσε» στην άρνηση της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να γνωμοδοτήσει θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του καταδυτικού πάρκου, κατόπιν της κρίσης που διατύπωσε ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου πάνω στο ζήτημα της χωροθέτησης του καταδυτικού πάρκου στη συγκεκριμένη θέση. Όπως επεσήμανε το υπουργείο, από τις 2 Οκτωβρίου 2024, επικαλούμενο τις αιτιάσεις του Λιμενάρχη «φρονείται ότι η κατασκευή και η λειτουργία του εν λόγω καταδυτικού πάρκου θα επιβαρύνει την ήδη υπάρχουσα βεβαρημένη δραστηριοποίηση, από επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα, εμπεριέχοντας κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στην εν λόγω περιοχή». Πλησίον στην περιοχή χωροθέτησής του, δραστηριοποιούνται τρεις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τουριστικός λιμένας του ξενοδοχείου Μιραμπέλλου δυναμικότητας 30 θέσεων, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή μαρίνα που αναπτύσσεται στην παραλιακή ζώνη μπροστά στο τουριστικό χωριό «Elounda Hills» με δυναμικότητα 202 θέσεων ελλιμενισμού διαφόρων μεγεθών σκαφών (από 6μ.-70 μ.) από τις οποίες οι 64 είναι μόνιμες και οι 138 εποχικές».

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι το μόνο που δεν έχει γνωμοδοτήσει θετικά από τα υπουργεία και τις Υπηρεσίες που, αντιθέτως, στο σύνολό τους γνωμοδότησαν θετικά! Και είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι το 2008 το Καταδυτικό Πάρκο είχε λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση με απόφαση Νομάρχη Λασιθίου, στο πλαίσιο της οποίας η τότε Λιμενική Αρχή είχε γνωμοδοτήσει θετικά. Το 2021 δε, το Λιμεναρχείο είχε διαπιστώσει την πόντιση/τοποθέτηση 4 φωτοσημαντήρων που οριοθετούσαν τη θαλάσσια έκταση του Καταδυτικού Πάρκου, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας Φάρων του ίδιου υπουργείου. Σημαντικό είναι δε και το γεγονός ότι η δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην θαλάσσια αυτή περιοχή προβλέπεται και από το ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου!

Συρρίκνωση της έκτασής του

Στην αίτηση θεραπείας της απόφασης του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο Δήμος υποβάλει νέο σχέδιο, στο οποίο περιορίζει την έκταση που καταλάμβανε αρχικώς το καταδυτικό πάρκο, περιορίζοντάς την σε λιγότερη από τη μισή! Δηλαδή από 66,4 στρέμματα, σε 29,9 στρέμματα περίπου.

Μετά την αναθεώρηση των ορίων του, το καταδυτικό πάρκο θα απέχει πλέον 300 μ. από σημεία εκκίνησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής που εκμισθώνονται και η λιμενική αρχή με τις ενέργειές της διαχρονικά είναι θετική στη χωροθέτηση του εν λόγω πάρκου, που δεν θίγει τη δραστηριότητα αυτών των μέσων αναψυχής.

Ο τουριστικός λιμένας του «Μιραμπέλλου» βρίσκεται σε απόσταση 760 μ. νότια της περιοχής του πάρκου και κρίνεται ότι δεν προκύπτουν πραγματικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια ναυσιπλοϊας στην περιοχή αυτή.

Οσον αφορά τη μαρίνα του «Εlounda Hills», το πάρκο απέχει 400 μ. από το άκρο της μαρίνας και σε περιοχή που δεν παρακωλύει τη ναυσιπλοϊα στον κόλπο ή της πόλεως του Αγίου Νικολάου.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος ενημερώνοντας σχετικά την Τοπική Κοινότητα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή έχουν βεβαιώσει ότι είναι σύμφωνες με την ανάπτυξη του μελετούμενου καταδυτικού πάρκου. Και υπάρχουν και έγγραφες βεβαιώσεις από πολλούς εξ αυτών: Του Συλλόγου Εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής Αν. Κρήτης, της «Mirum Hellas Α.Ε.», του Συλλόγου Ερασιτεχνών Ψαράδων και Φίλων Θαλάσσης και μεμονωμένων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη γύρω ζώνη.

Στην αίτηση θεραπείας που συνυπογράφουν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών του Δήμου Κων. Αγγελάκης, ο Δήμος καταλήγει:

«Η χωροθέτηση ενός καταδυτικού πάρκου το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα φιλοπεριβαλλοντικό έργο, συμβάλει καθοριστικά στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσω της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού. Πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η οποία αναπτύσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς προσελκύει πλήθος τουριστών αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, οι οποίοι δαπανούν υψηλά ποσά συναλλάγματος κατά τη μετακίνησή τους.»

Με βάση τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που καταθέτει, η δημοτική αρχή ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας να επανεξετάσει τη θέση του και να γνωμοδοτήσει θετικά στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Καταδυτικού Πάρκου Αγίου Νικολάου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ