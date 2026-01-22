Αλλαγή «φρουράς» είχαμε στη Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου. Σύμφωνα με τις τακτικές κρίσεις και προαγωγές στο Πυροσβεστικό Σώμα της χώρας, ανακοινώθηκαν οι νέες τοποθετήσεις και μετακινήσεις ανώτερων στελεχών. Ο μέχρι σήμερα Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, κ. Δημήτρης Καλλιοντζής προήχθη στον βαθμό του Πύραρχου και ανέλαβε ήδη καθήκοντα ως Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου, αντικαθιστώντας τον κ. Κωνσταντίνο Γεροδήμο ο οποίος προήχθη στον βαθμό του Αρχιπυράρχου και τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του».

Η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τον νέο Διοικητή των Π.Υ. Νομού Λασιθίου Πύραρχο Δημήτρη Καλλιοντζή ο οποίος δήλωσε με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων καθηκόντων του: «Διαδέχομαι στη Διοίκηση Π.Υ. Λασιθίου ένα πολύ άξιο συνάδελφο, τον Κωστή Γεροδήμο – άξιο πυροσβέστη και έναν ωραίο άνθρωπο. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου προκειμένου να συνεχίσω επάξια το έργο του, προσφέροντας τις υπηρεσίες μου σε όλο το Νομό Λασιθίου».

Ο κ. Καλλιοντζής έχει μακρά υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα το οποίο υπηρετεί επί 28 χρόνια. Στην Π.Υ. Ιεράπετρας υπηρετεί περίπου 20 χρόνια.

Αναφορικά με τη νέα χρονιά στην οποία μπήκαμε που συνέπεσε με την ανάληψη του συντονιστικού ρόλου του σε επίπεδο νομού, ερωτώμενος σχετικά, απάντησε: «Θα εξακολουθήσουμε, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προσπάθειές μας στην αντιμετώπιση των περιστατικών που θα προκύπτουν. Θα δώσουμε περισσότερη βάση στην πρόληψη και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να κρατήσουμε το νομό μας ασφαλή, απ’ όποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν».

Για το αν θεωρεί δύσκολη από πλευράς αντιμετώπισης πυρκαϊών τη νέα χρονιά, ο κ. Καλλιοντζής είπε: «Αν και είναι νωρίς να προβλέψει κανείς, εν δυνάμει, όλες οι χρονιές είναι δύσκολες. Εξαρτάται, μετά, από την προσπάθεια που θα κάνουμε, από τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, το προσωπικό που έχουμε και το σχεδιασμό που κάνουμε και βέβαια, τις κλιματολογικές συνθήκες, για το πώς θα εξελιχθεί και αν θα καταφέρουμε να επιτελέσουμε το έργο μας», τόνισε ο Διοικητής.

Από σήμερα, ο κ. Καλλιοντζής ξεκινά συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων αρχών και φορέων του τόπου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ