Το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου οργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά, Σχολή γονέων-Συμβουλευτική για ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τους σύγχρονους εφήβους. Μέσα από τις συναντήσεις θα υπάρξει η δυνατότητα ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ανταλλαγής απόψεων.

Θα πραγματοποιηθεί σειρά από συναντήσεις και βιωματικά εργαστήρια από Φεβρουάριο έως και Μάρτιο με θέματα όπως:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/2: «Οι φιλίες των εφήβων-Ωφέλιμες ή επικίνδυνες;». Ομιλήτρια: η κα Δέσποινα Βαρσαμίδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/2: «Μετά το Γυμνάσιο τι; Δρόμοι και επιλογές». Ομιλήτρια: η κα Στεφανία Κοδρία, PhD, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2: «Όρια VS Τιμωρία». Ομιλήτρια: η κα Δέσποινα Βαρσαμίδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ:

ΜΑΡΤΙΟΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3: «Το άγχος, οι συναισθηματικές δυσκολίες στους εφήβους και η διαχείρισή τους» Ομιλήτρια: η κα Δέσποινα Βαρσαμίδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3: «Τρόποι προσέγγισης και επικοινωνίας γονέων και εφήβων» Αικατερίνη Τζανοπούλου Καβουσανού, Ψυχολόγος, Msc στη λογικοθυμική θεραπεία.

Χώρος συναντήσεων: Αμφιθέατρο 2ου και 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου.

Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό, σε όλους τους γονείς όλων των σχολείων του δήμου μας, εκπαιδευτικούς αλλά και ιδιώτες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Θα γίνονται σε τακτά διαστήματα για τα οποία θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση στον τοπικό τύπο, την ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν την παραπάνω δράση. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο του σχολείου: 2841021388 ή στο μέιλ: [email protected]