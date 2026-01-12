Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το αριθμ. 84/11-01-2026 έγγραφό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ/Μ.Ε.Φ.) του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα», με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. 1/2026 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που ισχύει από την Κυριακή 11-01-2026, αναμένονται χιονοπτώσεις οι οποίες θα σημειωθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12-01-2026) στα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτης οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-2026).

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr), καθώς και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε συνάρτηση με την πτώση της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί εξαιτίας των χιονοπτώσεων , ενημερώνονται οι πολίτες ότι oι κλιματιζόμενοι χώροι του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου (Γιαμπουδάκη 5, Άγιος Νικόλαος – Τηλ. 2841083106) και του ΚΑΠΗ Νεάπολης (Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 1, Νεάπολη – Τηλ. 2841032245) θα παραμείνουν ανοικτοί, από Δευτέρα 12-01-2026 έως και Παρασκευή 16-01-2026 και κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00.

Παράλληλα, συστήνεται στους πολίτες, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και η τήρηση των παρακάτω οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.

Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Μόλις περάσει η κακοκαιρία

Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές.

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε

Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).

Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους.

Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική κλπ.

Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε μετακίνηση.

Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).

Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζή.

Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.

Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.

Διευκολύνετε το έργο των Αρχών.

Πηγή: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/genikes-odigies

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Στερεός Ατσαλάκης