Ενημερωτικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης πραγματοποιήθηκαν από τους προϊσταμένους των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, με τη συμμετοχή ψυχολόγων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της καμπάνιας «25 ημέρες δράσης – Μαζί σπάμε τη σιωπή». Στόχος είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για τις μορφές της βίας, να αναγνωρίζουν συμπεριφορές που μπορεί να αποτελούν ενδείξεις κακοποίησης και να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια και υποστήριξη.

Μέσα από την άμεση επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα, η Ελληνική Αστυνομία επιδιώκει να ενισχύσει την πρόληψη, να καλλιεργήσει κουλτούρα σεβασμού και ισότητας και να ενθαρρύνει τους νέους να μη μένουν σιωπηλοί απέναντι σε περιστατικά βίας.