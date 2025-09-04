Συνελήφθησαν την Τετάρτη το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, δύο ημεδαποί (57χρονος και 60χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα κατόπιν ελεγχόμενης παράδοσης και παραλαβής δέματος το οποίο περιείχε μία αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ακατέργαστής κάνναβης βάρους 45 γραμμαρίων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί κατά την παραλαβή του δέματος. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.